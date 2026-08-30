Poradna: Nezaměstnanost s vysokou podporou a důchod
štítky Osobní finance Penze čtení na 3 minuty | přečteno 308×
Antonín: Jsem v předdůchodovém věku a řeším vše okolo svého důchodu. Nezaměstnaný jsem byl pouze dvakrát a do půl roku se mi vždy podařilo novou práci najít. Podporu v nezaměstnanosti jsem měl v obou případech nadprůměrnou. Jak moc mi tedy podpora v nezaměstnanosti sníží důchod?
Výše Vašeho starobního důchodu bude záviset na výši Vašeho osobního vyměřovacího základu (průměrné důchodové mzdě za odpracované roky v současné hodnotě) a získané době pojištění v celých ukončených letech.
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Evidence na úřadu práce a doba pojištění
Do doby pojištění pro důchodové účely se započítávají nejenom roky, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění, což jsou „chráněná“ období, kdy neplynuly žádné rozhodné příjmy, a přesto se tato období pro důchodové účely počítají. Mezi náhradní doby pojištění patří v zákonném rozsahu i evidence na úřadu práce, a to z 80 %, tj. 100 dní se počítá jako 80 dní.
- Evidence na úřadu práce, kdy náležela podpora v nezaměstnanosti, se započítává jako náhradní doba pojištění vždy.
- Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáležela, se jako náhradní doba pojištění započítává již pouze v omezeném rozsahu, což však není Váš případ, a proto nebudeme tuto variantu dále rozepisovat.
Výše podpory v nezaměstnanosti nehraje roli
Období evidence na úřadu práce, které se počítá jako náhradní doba pojištění, což jsou ve Vašem případě obě období, se současně pro výpočet starobního důchodu hodnotí jako vyloučené doby pojištění. To zjednodušeně řečeno znamená, že se tato období při výpočtu starobního důchodu vyloučí a částka starobního důchodu závisí výhradně na ostatních rozhodných příjmech. Výše podpory v nezaměstnanosti tak nemá vliv na výši státního důchodu. I když jste měl nadprůměrnou podporu v nezaměstnanosti, tak si tím měsíční důchod nezvýšíte. Využití institutu vyloučené doby pojištění je však ochranou i pro lidi s vysokou podporou v nezaměstnanosti, protože podpora v nezaměstnanosti je vždy nižší než předchozí dosahovaný příjem. Takže krátkodobá období nezaměstnanosti hodnocená jako náhradní doby pojištění nesnižují celkový osobní vyměřovací základ.
Krátkodobá nezaměstnanost = žádný vliv na důchod
Během svého aktivního života jste byl nezaměstnaný pouze dvakrát a vždy krátkou dobu, kdy jste pobíral podporu v nezaměstnanosti. Tato období Vám tedy budou zvyšovat dobu pojištění a současně Vám nebudou snižovat průměrnou důchodovou mzdu (osobní vyměřovací základ). Zjednodušeně řečeno Vám tato dvě období měsíční částku starobního důchodu snižovat nebudou a v podstatě ho neovlivní. Pro výpočet důchodu je problémem až dlouhodobá nezaměstnanost, která se nepočítá jako náhradní a vyloučená doba pojištění, což znamená získání nižší doby pojištění a „rozmělnění“ osobního vyměřovacího základu.
Závěrem
To, že jste pracoval celý život a pouze dvakrát byl krátce na úřadu práce, má pro Váš výpočet starobního důchodu velmi pozitivní vliv. Získáte totiž vysokou dobu pojištění, která významně zvyšuje měsíční částku starobního důchodu. Jako náhradní doba pojištění se počítá i studium před rokem 2010, což předpokládám je i Váš případ, takže dobu pojištění si zvýšíte právě i o studium, což je rovněž velmi důležité. V dotazu uvádíte, že jste měl nadprůměrné podpory v nezaměstnanosti, z čehož usuzuji, že jste měl i nadprůměrné příjmy, takže se výpočtu starobního důchodu nemusíte obávat. Měl byste mít nadprůměrný řádný starobní důchod. Při případné volbě předčasného důchodu by bylo nutné počítat s trvalým krácením. Pouze si pohlídejte, aby průběh pojištění v evidenci ČSSZ odpovídal skutečnosti.
TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu