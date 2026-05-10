Poradna: Dluhy na pojištění a důchod
Soňa: Jsem v předdůchodovém věku. V minulosti jsem byla z rodinných důvodů v těžké finanční situaci a mám i dluhy na sociálním pojištění. Ovlivní to výpočet mého důchodu?
Dluhy na sociálním pojištění mají negativní vliv na důchodové nároky. Z logiky věci nelze v nějakém období neplatit sociální pojištění, a přitom mít toto období hodnoceno stejně jako pojištěnci, kteří sociální pojištění řádně platí a mají z důvodu platby sociálního pojištění nižší svůj disponibilní měsíční příjem.
Zaměstnanci nemají dluhy na pojistném
Vzhledem k tomu, že zaměstnanci ze své mzdy sociální pojištění přímo sami neplatí a veškeré daňové záležitosti za ně vyřizuje zaměstnavatel, tak zjednodušeně řečeno nemohou mít zaměstnanci dluhy na sociálním pojištění. Případné nesrovnalosti jdou za zaměstnavatelem, který si neplnil své zákonné povinnosti a sociální pojištění nezaplatil. Dlužníkem je v takovém případě zaměstnavatel.
Dluhy ze samostatné výdělečné činnosti
I když zaměstnavatel neplatí sociální pojištění v souladu se zákonem, tak to nemá vliv na průběh pojištění a důchodové nároky zaměstnance, protože zaměstnanec není za dobu výkonu závislé činnosti na základě pracovní smlouvy dlužníkem na sociálním pojištění. To znamená, že Vaše zmiňované dluhy na sociálním pojištění plynou z Vaší samostatné výdělečné činnosti, kdy jste jako OSVČ neplatila sociální pojištění řádně.
Důchodový problém
V dotazu neuvádíte žádné detaily ohledně Vašeho dluhu na sociálním pojištění ze samostatné výdělečné činnosti. Nicméně platí, že období, kdy jste sociální pojištění neplatila a máte dluhy na sociálním pojištění, se Vám pro důchodové účely nehodnotí. V horším případě to může mít za následek nepřiznání starobního důchodu, v lepším případě nízký starobní důchod. Neznám detaily ohledně Vašeho průběhu pojištění, tak Vám nemohu říci konkrétní dopady pro Vaše důchodové nároky.
Přiznání důchodu neznamená „smazání“ dluhu
I kdyby Vám byl přes dluhy na sociálním pojištění přiznán starobní důchod (záleží samozřejmě na rozsahu dlužného období a nezaplaceného pojistného), potom by Vás přiznání důchodu automaticky nezbavilo povinnosti dlužné sociální pojištění platit. Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň 35 let, přičemž do doby pojištění se započítává nejenom období, kdy je z příjmu placeno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek). Když není získána minimální doba pojištění, tak nemůže být ke dni dosažení řádného důchodového věku starobní důchod přiznán.
Vyřešení dluhů je velmi důležité
Osobně Vám doporučuji Vaši situaci řešit, komunikovat s OSSZ a případně uhradit dlužné pojistné ve splátkách. Dokud neuhradíte veškeré dlužné pojistné, tak Vám bude stoupat i dluh na penále. Čím později budete situaci aktivně řešit, tím složitější a dražší to v konečném důsledku pro Vás bude. Dlužné pojistné včetně dlužného penále je vymáháno exekučně a samozřejmě může být exekucí postižen i případný důchod. Při srážkách z důchodu se musí postupovat v souladu s příslušnou legislativou.
Závěrem
V případě, že své dluhy u Okresní správy sociálního zabezpečení nevyřešíte, potom to bude pro vás mít negativní důchodové důsledky. Z dlužného pojistného je navíc vyčísleno i penále, které je poměrně vysoké, a čím později se pojistné uhradí, tím vyšší je penále.
