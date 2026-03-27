Poradna: Budu si muset sám platit daňové zálohy, když jsem zaměstnanec?
Richard: Za loňský rok jsem měl souhrnný daňový základ z nájmu ve výši 210000 Kč. Daň z příjmu mi zaměstnavatel normálně sráží z výplaty. Budu si muset kvůli vyššímu daňovému základu z nájmu sám platit daňové zálohy?
Hned na úvod je nutno poznamenat, že si musíte za rok 2025 sám kvůli příjmům z nájmu podat daňové přiznání a zaměstnavatel za Vás nemohl provést roční zúčtování daně. Kvůli příjmům z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmů se vyplňuje klasické čtyřstránkové daňové přiznání, a to včetně přílohy číslo dvě, kde se vypočítá dílčí daňový základ z nájmu.
Údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech
K vyplnění daňového přiznání potřebujete potvrzení o zdanitelných příjmech od Vašeho zaměstnavatele, které předpokládám, že jste již od mzdové účetní obdržel. Do daňového přiznání budete z předmětného potvrzení uvádět nejenom souhrnnou roční hrubou mzdu, ale i zaplacené daňové zálohy během roku.
Výpočet daňového základu
Pro příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmů je možné uplatnit skutečné výdaje nebo uplatnit 30% výdajový paušál. Předpokládám, že Váš uváděný daňový základ 210000 Kč je již příjem ponížený o související výdaje. Pokud neuplatňujete žádné daňové odpočty a všechny daňové slevy, na které máte nárok, jste již v plném rozsahu uplatnil pro Vaše příjmy ze zaměstnání, tak by roční daňový nedoplatek činil 31500 Kč (210000 Kč × 15 %).
Zálohy platit nebudete
I kdyby byl Váš roční daňový nedoplatek vyšší než 30000 Kč, tak si sám během roku 2026 daňové zálohy platit nebudete. Roční nedoplatek může být i výrazně nižší než 30000 Kč, záleží na množství uplatňovaných daňových odpočtů a slev, které v dotazu neuvádíte. Proč si sám daňové zálohy nebudete platit? Protože dle § 38a, odstavce 5 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. platí, že daňoví poplatníci, kteří mají základ daně ze závislé činnosti dle § 6 zákona o daních z příjmů (ze zaměstnání) alespoň ve výši 50 % celkového základu daně, tak daňové zálohy během roku neplatí a daň z příjmů doplácejí jednorázově při odevzdání daňového přiznání. Pokud jste byl zaměstnán po celý kalendářní rok 2025, tak Váš dílčí daňový základ ze závislé činnosti nemůže být nižší než 210000 Kč, protože minimální měsíční mzda v loňském roce činila 20800 Kč, což je 249600 Kč za celý rok.
Přehledy odevzdávat nebudete
Z příjmů z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Veškeré povinnosti ohledně platby zdravotního pojištění a sociálního pojištění tedy máte splněny měsíčními odvody povinného pojistného ze zaměstnání, přičemž za výpočet a odvod pojistného ze mzdy je zodpovědný Váš zaměstnavatel.
Závěrem
Vzhledem k tomu, že jste zaměstnanec a příjem z nájmu tvoří pouze dílčí část celkového daňového základu, tak si sám daňové zálohy během roku 2026 platit nebudete. Z hrubé mzdy ze zaměstnání Vám však bude standardně odváděna zálohová daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění.