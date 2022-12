Musk proti Applu

Elon Musk na sebe neustále strhává pozornost světových médií. Poté, co zakoupil sociální síť Twitter, se pochopitelně strhl kolotoč událostí, který se jen tak nezastaví. Fungování Twitteru, zejména jeho cenzurní zásahy, budí oprávněně zájem a rozhořčení. Avšak Musk se neomezil pouze na tuto platformu. Nyní si vzal na mušku nejdražší společnost na světě, Apple.

Svoboda slova versus peníze

Miliardář Musk se stal pro mnohé bojovníkem za svobodu slovu. Jiní ho považují za kontroverzní osobu, která dokáže využít společenské ideály k vlastnímu obohacení. Pravda bude zřejmě ležet někde uprostřed. Důležité je vnímat u něj obě roviny. Svoboda slova je jedním ze základů demokracie, není to něco automatického a je ohrožena v každé době. Je tedy velmi dobře, že na to Musk poukazuje. Na druhou stranu ale také dělá vše proto, aby mediální zájem a pozornost využil k zvýšení ziskovosti svých firem. Nyní je jeho největší starostí právě Twitter.

Předplatné na Twitteru

Musk chystá revoluci v podobě zavedení osmidolarového měsíčního poplatku za používání Twitteru. Je to strategický krok k větší nezávislosti. Problém sociálních sítí obecně je, že žijí z peněz inzerentů. Závislost na příjmech z reklamy Twitter ohrožuje. Nehledě na to, že by se díky placeným účtům snížil počet a hlavně dosah různých falešných a robotických účtů. Situace ovšem není tak jednoduchá.

Válka s Applem

Poté, co Musk převzal Twitter, Apple oznámil, že sníží objem své reklamy na této síti. Musk odpověděl, jak je u něj zvykem, protiútokem, že zveřejní všechny praktiky, kterými tyto globální firmy potlačují svobodu slova. O této otázce nechal demokraticky hlasovat na svém twitterovém účtu. 85 % z 2,2 milionů respondentů odpovědělo, že je zveřejnit má. Jak je známo, výsledky těchto anket Musk většinou respektuje. V pozadí boje jsou však peníze. Aplikace Twitteru je dostupná přes AppleStore. Apple si účtuje vysoké 30% poplatky ze všech peněz, které se získají prodeji přes tuto aplikaci. Tím pádem by z osmidolarového poplatku za ověřený účet na Twitteru šla téměř třetina do kapsy Applu. Tedy těm uživatelům, kteří mají iPhone. Musk takový zisk považuje za neoprávněný. Jelikož jsou ve hře stovky milionů dolarů, můžeme očekávat tuhou bitvu.

Matěj Široký