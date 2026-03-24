Konec zlatého mýtu v tomto roce?
Od vypuknutí války v Íránu sleduje většina veřejnosti s napětím především vývoj cen ropy a zemního plynu. Nejde však o strmý a trvalý růst. Na ceny těchto komodit má totiž určující vliv americký prezident Donald Trump, který jeden den vidí dohodu na spadnutí a druhý den hovoří o tom, že provede ještě tvrdší vojenský útok než doposud. Válka v Íránu však nenabízí pouze příběh spojený s ropou, ale přináší i velmi překvapivý vývoj na trzích se zlatem a stříbrem.
Falešná jistota minulých výnosů
Investice do zlata a stříbra představovala v loňském roce pro investory výhru. Na burze ovšem velmi často platí, že minulé zisky nezaručují ty budoucí, což v případě těchto drahých kovů platí dvojnásob. Již během února 2026 jsme zažili silný výprodej na trzích s těmito dvěma komoditami. Varovným signálem bylo, že přišel prakticky bez zjevného důvodu. Akciové trhy sice začaly oslabovat, nešlo však o nic zásadního, co by změnilo celkový vývoj na trzích.
Zlato ztrácí punc bezpečného přístavu
Ještě podivnější byl vývoj ceny zlata během konfliktu v Íránu. Bezprostředně po oznámení útoku na Írán sice cena zlata povyskočila, avšak o dva dny později začala pomalu klesat. To je skutečně překvapivý vývoj. Zlato má totiž historicky fungovat jako bezpečný přístav v nejistých dobách. A jaká doba může být nejistější než ta, kdy hoří rafinerie po celém Blízkém východě?
Jedno z nejracionálnějších vysvětlení propadu cen zlata a stříbra spočívá v tom, že americký dolar během íránské operace posílil. Je pravdou, že jsme mohli pozorovat nečekanou změnu ve vývoji amerického dolarového indexu DXY, který za poslední měsíc posílil o více než 4 %. Íránská krize investorům připomněla, že si americký dolar zatím pevně drží roli bezpečné devizy v případě konfliktu, a to zvláště na Blízkém východě. Během turbulencí se velká část investorů utíká k hotovosti, jelikož v současnosti nemají mnoho bezpečných alternativ. Měny jako euro, japonský jen či dokonce švýcarský frank nepředstavují v případě ropného šoku ideální devizový přístav. Naopak Spojené státy, které již delší dobu ropu a zemní plyn vyvážejí, mohou z energetické krize do jisté míry těžit, což vede k výraznému posilování americké měny.
Honba za hotovostí a margin calls
Ani silný americký dolar však nedokáže plně ospravedlnit tak razantní propad ceny zlata, který přesáhl 17 %. Za tímto strmým poklesem je nutné hledat i další faktory. Zásadní roli pravděpodobně hraje nucené uzavírání pákových pozic (tzv. margin calls) v době tržního stresu a likvidace aktiv ze strany velkých hráčů, především pak centrálních bank v ekonomicky zasažených zemích, které nutně potřebují hotovost. Uvidíme, zda se předpoklad prodejů ze strany centrálních bank potvrdí, či nikoliv. Faktem však zůstává, že cena zlata z pohledu technické analýzy je dlouhodobě pod tlakem. Aby došlo ke změně sentimentu na trhu, musí se zlato co nejdříve dostat nad hranici 4900 dolarů za trojskou unci.