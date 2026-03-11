Poradna: Jak může mít někdo důchod nad 60 tisíc korun?
Milan: Sám jsem měl v zaměstnání vysoké příjmy a vždy pracoval, byl mi přiznán vysoký důchod, nestěžuji si, ale zaznamenal jsem, že někteří důchodci mají dokonce důchod nad 60000 Kč, já sám mám přitom poloviční důchod. To by mě zajímalo, jak někomu může vyjít takto vysoký důchod?
Hned na úvod je nutno zdůraznit, že důchod nad 60000 Kč je velmi nadstandardní a takto vysoký důchod má velmi málo penzistů, jedná se skutečně o výjimečné případy. Při odchodu do starobního důchodu v roce 2026 dokonce v podstatě nemůže být takto vysoký řádný starobní důchod ani přiznán.
Důvodem je skutečnost, že osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky) se při výpočtu starobního důchodu redukuje a k částce osobního vyměřovacího základu nad 195868 Kč se při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 nepřihlíží. To v podstatě znamená, že maximální částku starobního důchodu následně ovlivňuje pouze získaná doba pojištění.
Praktický výpočet
Pan XY má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 204000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 48 let. Panu XY je v roce 2026 přiznán řádný starobní důchod ve výši 52732 Kč. Při nižší době pojištění by byla částka řádného starobního důchodu nižší. Např. pan AB s průměrnou mzdou za odpracované roky ve výši 224000 Kč získal dobu pojištění v rozsahu 46 let a je mu v roce 2026 přiznán řádný starobní důchod ve výši 50739 Kč.
Jak získat vyšší dobu pojištění?
Teoreticky je možné získat vyšší dobu pojištění tzv. přesluhováním, kdy se do starobního důchodu odejde později. Za každých ukončených 90 dní pojištění se následně zvyšuje zápočet za dobu pojištění o 1,5 %. V praxi však přesluhování aktuálně využívá velmi málo lidí. Proč? V řádném důchodovém věku je možné pobírat současně starobní důchod a mzdu ze zaměstnání, což ihned citelně zvyšuje rodinný disponibilní příjem. Výdělečná činnost v řádném starobním důchodu není nikterak omezena, proto naprostá většina lidí volí současné pobírání starobního důchodu a mzdy než budoucí výhodnější výpočet starobního důchodu. Během současného pobírání mzdy a důchodu lze za několik měsíců našetřit zajímavou částku.
Neomezený zápočet osobního vyměřovacího základu
Ještě při výpočtu starobního důchodu v roce 2014 nebyl zápočet osobního vyměřovacího základu omezen. To znamená, že v posledním pásmu se redukoval osobní vyměřovací základ v plném rozsahu. Pro lidi se skutečně velmi nadstandardními příjmy byl tento výpočet výhodnější, protože mohl starobní důchod vycházet vyšší, než je tomu v současnosti. Důležité je však zdůraznit, že při výpočtu starobního důchodu se vždy hodnotily příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění.
Závěrem
Někteří penzisté skutečně mají důchod přes 60000 Kč, jedná se však o výjimečné situace. K přiznání takto vysokého starobního důchodu vedly v podstatě dvě cesty. Starobní důchod byl přiznán v roce 2014 a dříve, kdy se osobní vyměřovací základ redukoval v plném rozsahu a následně se starobní důchod během let zvyšoval z důvodu valorizace. V posledních letech mohl být takto vysoký starobní důchod přiznán pouze při poměrně dlouhém přesluhování. Ve všech případech jsou samozřejmostí celoživotní velmi nadstandardní příjmy a velmi vysoká doba pojištění. Při odchodu do starobního důchodu v roce 2026 má i žadatel s průměrnou mzdou ve výši 100000 Kč a získanou dobou pojištění v rozsahu 46 let starobní důchod 33598 Kč.
