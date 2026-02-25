Poradna: Jak to budu mít s nemocenskou při práci na zkrácený úvazek?
Kateřina: Dočasně se starám o maminku, tak jsem potřebovala více času a vzala jsem práci na zkrácený úvazek. Teď jsem však sama nemocná. Jaké peníze dostanu, když pracuji pouze na zkrácený úvazek?
Vzhledem k tomu, že pracujete na zkrácený úvazek na klasickou pracovní smlouvu, tak budete mít nárok během nemoci na dávky stejně jako ostatní zaměstnanci pracující na pracovní smlouvu.
V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti budete mít nárok na náhradu mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Náhrada mzdy náleží pouze za hodiny, které zaměstnanec neodpracoval z důvodu pracovní neschopnosti. Při práci na zkrácený úvazek je tedy proplaceno méně hodin než při práci na plný úvazek. Nemocenská náleží až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti a vyplácí ji místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Při krátkodobé pracovní neschopnosti se tak v praxi vyplácí pouze náhrada mzdy.
Náhrada mzdy
Základním příjmovým údajem pro výpočet náhrady mzdy je průměrný hodinový výdělek, který může být při práci na zkrácený úvazek pochopitelně vyšší než při práci na plný úvazek. Vzhledem k tomu, že se však náhrada mzdy za nemoc v prvních dvou týdnech vyplácí pouze za neodpracované hodiny z důvodu pracovní neschopnosti, kterých je u zkráceného úvazku samozřejmě méně než u úvazku na plný úvazek, tak je celková náhrada mzdy nižší než u zaměstnání na plný úvazek. Vzhledem k tomu, že neznám Váš průměrný hodinový výdělek a ani úvazek, tak Vám nejsem schopen říci, s jak vysokou celkovou náhradou mzdy můžete počítat. Jestliže tyto údaje znáte, tak si můžete náhradu mzdy vypočítat v naší kalkulačce níže:
Nemocenská
Pro výpočet nemocenské je základním vstupním údajem neredukovaný denní vyměřovací základ, zjednodušeně řečeno průměrná hrubá denní mzda. Při práci na zkrácený úvazek je neredukovaný denní vyměřovací základ nižší než při práci na plný úvazek, s tím je potřeba počítat. Neredukovaný denní vyměřovací základ se následně redukuje. V roce 2026 do částky 1633 Kč z 90 %, od částky 1633 Kč do 2449 Kč z 60 % a od 2449 Kč do 4897 Kč z 30 %. Z redukovaného denního vyměřovacího základu se následně vypočítá denní nemocenská, která v prvních 16 dnech nároku na nemocenskou činí 60 %, v dalších 30 dnech potom 66 % a v dalších dnech již 72 %. Ve druhé kalkulačce níže si můžete vypočítat nemocenskou v závislosti na výši Vaší mzdy.
Závěrem
I když pracujete na zkrácený úvazek, tak budete mít během pracovní neschopnosti nárok na náhradu mzdy a následně na nemocenskou. Částky obou dávek závisí na výši Vaší hrubé mzdy, kterou v dotazu neuvádíte, obecně samozřejmě platí, že jsou nižší než při práci na plný úvazek. V dotazu neuvádíte, jaké problémy aktuálně Vaše maminka má. Možná může mít nárok na příspěvek na péči. Výše příspěvku se následně liší v závislosti na přiznaném stupni závislosti, v Česku je vyplácen příspěvek na péči prvního stupně, druhého stupně, třetího stupně a čtvrtého stupně. V praxi lze současně pobírat starobní důchod i příspěvek na péči, neboť příspěvek na péči slouží k financování péče, kterou není schopen příjemce příspěvku sám zvládnout. O příspěvek na péči se žádá na místně příslušném Úřadu práce.