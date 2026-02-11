Poradna: Jak se mi bude počítat nemocenská po skončení zaměstnání?
Šárka: Měla jsem uzavřenu pracovní smlouvu do konce ledna a zaměstnavatel se mnou dále nepočítal, v posledních dvou týdnech jsem onemocněla. Jaké peníze teď budu dostávat, když jsem nemocná? Budu mít nějaký zhoršený výpočet peněz během nemoci?
V prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Náhrada mzdy náleží pouze za dobu trvání pracovního poměru. Po skončení pracovního poměru již náhrada mzdy nenáleží. Nemocenská, kterou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení, náleží od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti.
Nemocenská po skončení zaměstnání
Nárok na nemocenskou trvá i po skončení zaměstnání, jestliže došlo k nástupu na nemocenskou ještě před skončením zaměstnání, nebo došlo k nástupu na nemocenskou v sedmidenní ochranné lhůtě. Samotný výpočet nemocenské je stejný jako v případě výpočtu nemocenské ještě během trvání pracovního poměru. To znamená, že částka nemocenské bude záviset na Vašem rozhodném příjmu a délce nároku na nemocenskou. Pro názornost máme v tabulce níže vypočtenu nemocenskou za 30 dní nároku na nemocenskou (tedy od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti) u vybraných hrubých mezd. Z nemocenské se neplatí daň z příjmů a ani sociální a zdravotní pojištění.
|Hrubá mzda
|Nemocenská za 30 dní
|30000 Kč
|16746 Kč
|40000 Kč
|22324 Kč
|50000 Kč
|27842 Kč
|60000 Kč
|31550 Kč
|80000 Kč
|37964 Kč
Nelze pobírat současně nemocenskou a podporu v nezaměstnanosti
Dostávat současně na účet nemocenskou a podporu v nezaměstnanosti není možné. Podporu v nezaměstnanosti budete dostávat na účet, při splnění minimální doby pojištění, až po vyčerpání nemocenské. Opět bude výše podpory v nezaměstnanosti záviset na výši Vašeho rozhodného příjmu. Maximální podpůrčí doba u podpory v nezaměstnanosti závisí na Vašem věku, např. lidé do 52 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti maximálně po dobu 5 měsíců. Samotný výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2026 je výhodnější než výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2025.
Intenzivní hledání nového zaměstnání
Během pobírání nemocenské a případně následné podpory v nezaměstnanosti budete mít vyřešen svůj pojistný vztah u zdravotní pojišťovny a příslušné OSSZ, to je velmi důležité. Pro Vás však bude ještě velmi nutný co nejrychlejší nástup do nového zaměstnání. Již během pracovní neschopnosti Vám doporučuji intenzivně hledat nové pracovní uplatnění. Ptát se známých, zdali u nich ve firmě někoho nepotřebují, studovat pracovní nabídky na specializovaných pracovních portálech, případně oslovovat napřímo vybrané firmy. Aktivní přístup při hledání nového zaměstnání je velmi důležitý.
Daňové záležitosti za rok 2025
Na doplnění uvádím, že přestože Vám pracovní smlouva trvala do konce ledna, tak můžete bývalého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně za rok 2025 do 16. února 2026, pokud nemáte sama povinnost si podat daňové přiznání. Jestliže jste však po celý loňský rok pracovala pouze pro jednoho zaměstnavatele a jiné zdanitelné příjmy neměla, tak můžete o roční zúčtování daně požádat. Pokud v ročním zúčtování daně uplatníte některý z daňových odpočtů, tak Vám vznikne nárok na daňový přeplatek.