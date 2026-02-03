Zlato a stříbro v volném pádu
štítek Investování
Na trhu se zlatem a stříbrem jsem na konci minulého týdne zažili historický denní pokles. Když si vezmeme maximální a minimální hodnotu, za kterou se zlato obchodovalo za poslední týden, zjistíme, že pokles dosáhl 18 %. To je naprosto nevídané pro zlato, které je vyhledáváno jako bezpečný přístav pro investice. Obdobný scénář jsme viděli i na stříbře, kde byl rozdíl ještě větší. Stříbro zažilo pád, který v jednu chvíli dosahoval až 44 %.
Burzovní panika po exponenciálním růstu
První důvod tohoto poklesu je samozřejmě burzovní panika. Zlato a stříbro zažily od nového roku exponenciální růst. Mnoho lidí mělo strach, že jim ujede vlak, a tak neváhali nastupovat do rozjetého vlaku a nedívali se, kolik stojí jízdenka. Důležité bylo, že cena komodit rychle roste. Jenže s rychlým růstem ceny rychle stoupá i riziko propadu. Vydělávat peníze není nikdy jednoduché. A pokud se člověku na burze daří, měl by to brát spíš jako signál k opatrnosti a pozornosti než jako důvod vstoupit do investování bezhlavě.
Rozumný investor nezapomíná na diverzifikaci. Právě díky tomuto principu nemůže dát všechny své prostředky jen do jednoho finančního aktiva. Vertikální růst bez jasné zprávy a v krátkém čase vždy zavání bublinou. Investor by měl mít přesně stanovený cíl, při kterém tuto pozici opustí. Vydělat 10 % za jeden den je otázka spíše náhody než investorského umění. Mít předem definované reálné cíle, kdy z pozice vystoupit, je tak nejlepší prostředek, abychom se nespálili.
Neviditelný spouštěč
Na propadu zlata a stříbra bylo zajímavé to, že spouštěcí signál byl prakticky nezaznamenatelný. Na trhu se rozšířila dvě vysvětlení. První souviselo s nečekaným poklesem akcií Microsoft. Údajně některé fondy se dostaly do margin call a musely likvidovat své pozice. Tuto skutečnost pak využili k vybírání zisku na zlatě a stříbře. Druhé vysvětlení bylo spojeno s oznámením nominace Kevina Warsha na guvernéra Fedu.
Tato volba trhy překvapila, protože Warsh je brán jako kandidát, který je nejvíc jestřábí. Warsh by se měl pokusit vést trochu rozumnější měnovou politiku, než se očekávalo od ostatních kandidátů. Důvodem pro zlato byla možná ochrana i proti špatné volbě nového guvernéra Fedu. Jestli by se totiž na místo dostala osoba, která by měla za cíl plnit přání Donalda Trumpa, vedlo by to k silnému oslabení dolaru. Americký prezident by totiž nejraději snížil sazby pouze na 1 %. Kdyby k tomu došlo, cena zlata by explodovala.
Je dno už za námi?
Samozřejmě všechny zajímá, jestli propad ceny zlata a stříbra je u konce a co bude dál. Na tuto otázku nikdo nemá odpověď, protože nikdo neumí přesně věštit z křišťálové koule. Hlavní důvod pro růst zlata a stříbra nezmizel. Ten se jmenuje velký státní dluh, který povede v dlouhodobém horizontu k devalvaci měny. Ceny zlata a stříbra mají pořád ještě velký prostor k oslabení. Aby dle technické analýzy došlo k dlouhodobé změně trendu, musela by se cena zlata dostat pod 4200 dolarů za unci. Stříbro by muselo klesnout pod 65 dolarů za unci.