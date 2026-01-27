Zlato překvapilo, stříbro šokovalo
štítek Investování čtení na 2 minuty | přečteno 820×
Zlato, ale hlavně stříbro pokračuje ve velké růstové rally i v roce 2026. Na závěr minulého týdne se dva ostře sledované kovy dostaly přes své psychologické úrovně. Zlato překonalo hranici 5000 dolarů za unci. Stříbro se pak velmi lehce dostalo přes hranici 100 dolarů za unci. Průraz těchto hodnot byl tak rychlý a silný, že nedošlo ani k vybírání zisků a obě komodity rostly dál.
Faktory růstu zlata
Ceně zlata nahrál především faktor oslabujícího amerického dolaru. Pořád platí, že velké fondy kupují zlato právě jako ochranu proti oslabení dolaru. A zatím tato sázka vychází dobře. Dolar oslabuje hned z několika důvodů. Právě množství těchto důvodů dává velkou naději, že se tento trend jen tak nezastaví. Donald Trump si přeje nízké úrokové sazby. Americká centrální banka je v cyklu uvolňování sazeb. Nejistota ve světě roste. Centrální banky z důvodu oslabení dolaru a geopolitického napětí preferují snížit expozici v amerických dluhopisech a podpořit diverzifikaci aktiv ve prospěch zlata. Dokud tento trend vydrží, má zlato před sebou prostor pro další růst.
Související
Na druhou stranu je potřeba uvést, že většina odborníků mluvila o tom, že překonat hranici 5000 dolarů za unci je relativně pravděpodobný scénář na celý rok 2026. S tím, že ji překonáme rychle už za první měsíc roku 2026, počítal opravdu jen málokdo. Tento strmý růst ceny zlata nahoru však v sobě skrývá nebezpečí silných korekcí.
Proč stříbro roste ještě rychleji
Stříbro má na své straně ještě jednu velkou výhodu, kterou zlato nemá. Je to totiž i průmyslová komodita. Přes 60 % poptávky po stříbře přichází právě z průmyslu. Konkrétně se nyní rozlišují tři hlavní sektory, kde zaznamenává silný hlad po stříbře: solární panely, elektromobily a pokročilá elektronika určená pro datová centra. Hlavní problém je však v tom, že uspokojit poptávku po fyzickém stříbře není vůbec jednoduché. Klasické stříbrné doly totiž představují pouze zhruba 25 % míst, kde se stříbro těží. Zbytek vytěženého stříbra pochází jako vedlejší produkt z těžby mědi, zinku nebo olova. O navýšení těžby stříbra tak rozhoduje především cena těchto komodit.
Jelikož jde o strukturální nedostatek stříbra, který trvá už několik let, může cena nadále růst. Otevřít nové doly nebo výrazně zvýšit těžbu ve stávajících není lehké technologické řešení. A to je důvod, proč může cena stříbra růst rychleji než u zlata. Na závěr dodejme, že i přes překotný růst ceny stříbra jeho cena není na historickém maximu, když započítáme inflaci. Tato hranice leží zhruba na úrovni 140 dolarů za unci. Jestli stříbru vydrží momentum, může velmi rychle padnout i tato úroveň.