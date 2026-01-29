Americký Fed drží sazby, zlato roste dál
štítek Měnová politika čtení na 2 minuty | přečteno 245×
První zasedání Fedu v novém roce 2026 dopadlo přesně podle očekávání. Američtí centrální bankéři se rozhodli ponechat úrokové sazby beze změny v rozmezí 3,5 % až 3,75 %. Hlasování nebylo podle očekávání jednomyslné. Znovu se našli dva guvernéři dosazení Trumpem, kteří hlasovali pro snížení sazeb. Takže nic nového.
Makroekonomická data mluví jasně
Powell byl v minulých týdnech vystaven silnému politickému tlaku ze strany Donalda Trumpa, aby sazby bez otálení snížil. Tento tlak se propsal i na finanční trhy, které začaly oslabovat z důvodu obav o nezávislost americké centrální banky. Ta má především hlídat americkou cenovou stabilitu a americký pracovní trh. Růst amerického HDP je solidní. Americký pracovní trh se uklidnil. Obavy z nárůstu nezaměstnanosti z důvodu nástupu umělé inteligence se zatím ukazují jako přehnané. Americká inflace se pohybuje stále nad dvouprocentním inflačním cílem. Takže za aktuální situace sazby snižovat nejdou.
Samozřejmě se tu vynořuje otázka, kdy si Fed bude moci dovolit sazby znovu snižovat. Odpověď je jasná. Musí dojít k jasnému signálu, že inflace míří jednoznačně ke svému cíli, nebo se nějak výrazně zhorší americký pracovní trh, když by nezaměstnanost zamířila k 5 %. Z pohledu makroekonomiky se situace zdá jasná. Jenomže to by nesměl být v Bílém domě Donald Trump.
Jmenování nového guvernera
Ten si zatím dává na čas s výběrem nového guvernéra Fedu. Jerome Powell končí v květnu 2026. Podle zvyklostí mělo být jméno nového guvernéra známé už v prosinci 2025. Trump říká, že jméno už zná, ale ještě ho nekomunikoval. Co je teď jasné, je to, že nový guvernér nebude mít lehkou situaci. Buď sníží sazby, aby vyhověl prezidentu Trumpovi, ale bude riskovat problémy s inflací a s investory, jejichž důvěra v nezávislost americké centrální banky bude značně nahlodána.
Anebo bude sazby snižovat v závislosti na makroekonomických datech, což automaticky vzbudí nelibost u amerického prezidenta, protože makroekonomická data zatím nedávají moc velký prostor pro další snižování. Některé spekulace dokonce mluví o tom, že by se v roce 2027 mohly sazby i zvýšit, jestli bude americká centrální banka opravdu nezávislá.
Napětí kolem měnové politiky
V každém případě nás čekají několik měsíců napětí okolo měnové politiky. Příchod nového guvernéra Fedu totiž může situaci ještě velmi zkomplikovat. A právě v tomto prostředí obecné nejistoty se daří především zlatu. Cena zlata totiž zakončila obchodní seanci po zasedání Fedu růstem na 5415 dolarů za trojskou unci.