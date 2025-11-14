Poradna: Smlouva na dobu určitou a nemocenská
Aneta: Pracovní smlouvu mám do konce roku. Šéf je se mnou spokojený a bude chtít, aby mi vedení dalo smlouvu na dobu neurčitou. Teď jsem však onemocněla. Zatím jsem nemocenskou nikdy nebrala. Mám na ni nárok, když mám smlouvu na dobu určitou. A co když mi zaměstnavatel novou smlouvu nedá?
Aktuálně Vám trvá pracovní smlouva na dobu určitou, takže z důvodu pracovní neschopnosti budete mít nejdříve nárok na náhradu mzdy, kterou v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel a při delší pracovní neschopnosti budete mít od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti nárok na nemocenskou, kterou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení.
Samotný výpočet náhrady mzdy i nemocenské bude ovlivňovat výše Vaší hrubé mzdy dosahované před pracovní neschopností. Z důvodu práce na smlouvu na dobu určitou nedochází k žádnému znevýhodnění při výpočtu náhrady mzdy a následné nemocenské. Výpočet bude stejný jako u zaměstnanců pracujících na smlouvu na dobu neurčitou. Níže Vám zasíláme odkaz na výpočet náhrady mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti v roce 2025.
Pokračování nemocenské po skončení smlouvy na dobu určitou
V případě, že Vám zaměstnavatel nenabídne novou pracovní smlouvu a Vaše aktuální pracovní smlouva skončí uplynutím času a stále budete v pracovní neschopnosti, tak budete mít nárok na nemocenskou i po skončení smlouvy na dobu určitou. Výplata nemocenské bude nadále pokračovat a uplynutím sjednaného času ve smlouvě na dobu určitou nedojde k zastavení výplaty nemocenské. Z tohoto důvodu nemusíte mít strach, že byste při delší pracovní neschopnosti po skončení zaměstnání byla bez finančních prostředků.
Nová pracovní smlouva
Samozřejmě by pro Vás bylo nejlepší, kdybyste měla již novou pracovní smlouvu podepsánu, abyste měla jistotu. Váš aktivní přístup v řešení dané situace je důležitý, např. telefonicky, emailem, a to i během pracovní neschopnosti. Pracovní smlouva na dobu určitou totiž uplyne sjednaným časem, pro ukončení takové smlouvy ke sjednanému dni nedává zaměstnavatel výpověď.
Sleva na poplatníka během nemoci
Jestliže jste onemocněla až v průběhu listopadu a Vaše hrubá mzda za odpracované dny v měsíci listopadu bude vyšší než 17100 Kč, tak v plném rozsahu uplatníte slevu na poplatníka i za těch několik dní odpracovaných v měsíci listopadu, takže by Vám za měsíc listopad nenáležel nárok na roční daňovou vratku. Pokud byste však byla následně v pracovní neschopnosti i po celý prosinec, tak byste měla z důvodu neuplatnění slevy na poplatníka v měsíci prosinci nárok na roční daňový přeplatek ve výši 2570 Kč, který byste obdržela po provedeném ročním zúčtování daně nebo podaném daňovém přiznání.