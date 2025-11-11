Česká ekonomika překvapuje: Růst navzdory krizi sousedů
Nově vznikající česká vláda se bude muset vypořádat s dost divokou makroekonomickou situací. Stejně tak bude velkou výzvou pro novou vládu ukočírovat státní deficit a snížit zadlužení země. Co nám tedy napovídají poslední makroekonomická čísla o stavu české ekonomiky?
Silný hospodářský růst v třetím kvartálu
Začneme optimisticky. Podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu zaznamenala česká ekonomika ve třetím čtvrtletí letošního roku meziroční růst o 2,7 %, zatímco ve srovnání s předchozím čtvrtletím se HDP zvýšil o 0,7 %. Česko tak všechny překvapuje, a to z mnoha důvodů. Jeho silný růst je nejvyšší jak v evropském regionu, tak i ve střední Evropě. Český růst je o to cennější, protože přichází v době, kdy velké evropské ekonomiky jsou v krizi. Německý automobilový průmysl nezažívá vůbec lehké časy. A tak je s podivem, že česká ekonomika se drží. Existuje hned několik vysvětlení, proč tomu tak je. České značce Škoda se daří, i když její mateřská společnost má problémy. Druhým, více makroekonomickým důvodem je skutečnost, že růst HDP táhla především domácí spotřeba. Ale tím jsme příliv dobrých zpráv vyčerpali.
Trh práce varuje: Nezaměstnanost stoupá i při růstu HDP
Úřad práce rovněž zveřejnil nová čísla z českého trhu práce. Ta jsou mnohem méně radostná. Míra nezaměstnanosti dosáhla 4,6 procenta. Není to sice nějaký velký meziměsíční nárůst, ale v meziročním vyjádření přece jen nezaměstnanost stoupla o 0,8 %. Trend je tedy naprosto jasný: dlouhodobě stoupající. A to není dobrá známka, protože při tak silném růstu, který předvádí česká ekonomika, by měla nezaměstnanost klesat. Silný hospodářský růst by měl tvořit nová pracovní místa. To se neděje. Za tento vytrvalý nárůst nezaměstnanosti může především propouštění v průmyslové výrobě. Právě růst tažený spotřebou je dobrý, ale nedá se na něm dlouhodobě stavět. Zvláště pak v naší zemi, která má silnou průmyslovou tradici.
Inflace zrychluje: Sazby ČNB zůstanou vysoké?
Ani třetí důležitý makroekonomický údaj – inflace – nám moc nepomůže v jednoduché interpretaci aktuální situace. Podle údajů Českého statistického úřadu inflace v říjnu zrychlila na 2,5 % ze zářijových 2,3 %. Zrychlení inflace tak rapidně snižuje pravděpodobnost, že se dočkáme snížení sazeb v tomto roce. ČNB zaujímá vyčkávací postoj a i na svém posledním zasedání nechala sazby bez změny. Je to logická volba, protože si budeme muset počkat, kam se situace překlopí. Není totiž dlouhodobě udržitelný relativně silný růst HDP a zvyšování nezaměstnanosti. Velký počet nezaměstnaných totiž postupem času zpomalí spotřebu, která je nyní příčinou silného růstu. Jestli bude nadále nezaměstnanost růst, tak novou českou vládu čeká hodně těžký úkol. S rostoucí nezaměstnaností bude opravdu těžké vylepšit státní deficit.