Bitcoin po 17 letech: Od geeků k Wall Street
štítek Kryptoměny čtení na 2 minuty | přečteno 153×
Uplynulo již sedmnáct let od dne, kdy Satoshi Nakamoto zveřejnil whitepaper s názvem Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Bitcoin tak nedávno oslavil své sedmnácté narozeniny. Ať jsme či nejsme fanoušky nejslavnější kryptoměny, musíme uznat, že bitcoin urazil pořádný kus cesty. Od projektu, který se opíral čistě o komunitu nadšenců, až po integrování do finančního systému největšími americkými institucemi a bankami, jako jsou BlackRock a JPMorgan.
Proč Bitcoin vznikl: Odstranění prostředníků a důvěra v peníze
Důležité výročí je dobrou příležitostí připomenout si, proč vlastně bitcoin vznikl. Prvním důvodem, proč bitcoin vzešel, bylo vyřešení způsobu elektronické platby. Satoshi Nakamoto konstatoval velký rozvoj plateb na internetu. Avšak tyto platby měly společné to, že vždy musely projít přes prostředníka, tedy přes nějakou banku. Cílem bylo zbavit se tohoto prostředníka a umožnit platbu přímo, tedy mezi koncovým zákazníkem a webem nabízejícím služby nebo zboží.
Bitcoin jako vzácné zboží
K tomuto prvnímu cíli se však v zárodku přidal hned druhý cíl. Peníze, které každý den používáme, jsou založeny na důvěře. A jelikož tvorba peněz podléhá vlivu centrálních bank, které jsou však v nepřímém vlivu politiků, je těžké odolat pokušení řešit ekonomické problémy tvorbou dalších peněz. Bitcoin vyřešil problém tvorby peněz tím, že je dopředu omezen počet nových kryptomincí. Maximální počet bitcoinů je stanoven na 21 milionů. Nyní je přibližně v oběhu 19,7 milionů bitcoinů. Už zbývá vytěžit jen asi 1,3 milionu bitcoinů, tedy necelých 6,5 % z celkových zásob. Jelikož díky halvingu, který probíhá každé čtyři roky, se odměna za vytěžení bitcoinu sníží, poslední bitcoin by měl být vytěžen v roce 2140. Když k tomu připočteme, že se odhaduje, že 3–4 miliony bitcoinů jsou ztraceny kvůli zapomenutým privátním klíčům, zničeným diskům nebo chybám při převodu, pak bitcoin je a bude velmi vzácné zboží. V principu vždy platí, že cena daného zboží roste spolu s jeho vzácností.
Současná situace: Medvědí trh na obzoru po halvingovém vrcholu
Narozeninová party však bitcoin zastihla ve složité situaci. Podle klasických výpočtů měl být říjen 2025 vrcholem posledního halvingového cyklu. Skutečně 5. října cena bitcoinu zaznamenala poslední ATH. Investoři však čekali větší překonání ceny. Jestli jsou halvingové cykly pravdivé, měl by nás nyní čekat sestupná fáze cyklu. To je důvod, proč se v poslední době začínají investoři bitcoinu zbavovat. Šance na to, že medvědí trh začal, každým dnem roste. Dobrou zprávou pro fanoušky kryptoměn je však skutečnost, že medvědí trend trvá přibližně jeden rok a pak by znovu měla následovat tři tučná léta. Uvidíme, jestli se tento jev zopakuje i v tomto cyklu.