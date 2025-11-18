Warren Buffett předává otěže: Co odhaluje jeho poslední portfolio
Warren Buffett se pomalu, ale jistě chystá do svého zaslouženého investorského důchodu, na který má ve svých 95 letech plný nárok. Stejně jako při investicích, tak i při předávání otěží svého fondu Berkshire Hathaway si počíná více než rozvážně. Všechny kroky jsou předvídatelné. Nedávno oznámil svého nástupce Grega Abela. Tento měsíc napsal svůj poslední dopis akcionářům. To však nic nemění na tom, že neustále na své portfolio dohlíží.
Stále skeptický Buffett
Kdo sleduje jeho portfolio dlouhodobě, konstatuje, že Buffett byl za posledních dvanáct kvartálů prakticky vždy v režimu prodeje. Pomalu se tak zbavuje akcií. Nových pozic otevírá poskromnu. Hlavně hromadí hotovost v amerických dolarech. Díky stále vysokým úrokovým sazbám přináší držení hotovosti přibližně 4% roční výnos. Jelikož Buffett patří mezi velké milovníky dividendových akcií, tento výnos z hotovosti se mu jistě zamlouvá. Navíc je držení hotovosti oproti investicím do amerických akcií relativně bez rizika.
Tento velmi opatrný Buffettův přístup je v poslední době často kritizován. Buffett se tak ochudil o účast na dvou velkých růstových vlnách – první přišla po zvolení Donalda Trumpa a druhá s boomem umělé inteligence. Na tuto kritiku může klasický hodnotový investor odpovědět, že akcie se mají prodávat, když jsou trhy nahoře, a nakupovat, když jsou dole. Buffett svými kroky jen potvrzuje, že ho zajímá především dlouhodobý přístup k investování.
Nákup Alphabetu a prodej Applu
Velmi překvapivou investicí bylo otevření pozice ve světoznámé akciové společnosti Alphabet. Berkshire Hathaway do svého portfolia přikoupila 17,8 milionu akcií této společnosti. To bylo překvapivé ze dvou důvodů. První důvod byla výše počáteční investice – Buffett za akcie Alphabetu utratil přes 4,3 miliardy dolarů. O Buffettovi je známo, že do nových pozic obvykle nastupuje postupně během několika kvartálů po sobě. Takto velká vstupní investice tedy naznačuje, že pozice může v dalších kvartálech dále růst. Druhým důvodem je, že Buffett často opakuje, že technologickým akciím příliš nerozumí, protože jejich byznys modely vyžadují aspoň částečné technické znalosti. Pro „Buffettovu školu“ je klíčové dokonale rozumět podnikání firmy. Možným vysvětlením je, že podle klasického ukazatele P/E je Alphabet stále nejlevnější v porovnání s ostatními společnostmi z Magnificent Seven.
Buffett pokračoval i v tomto kvartálu ve výprodeji akcií Apple. Nezměnil názor na tuto společnost, přestože se nyní obchoduje na rekordních hodnotách. Snížil tak svou dlouhodobou expozici zhruba z 50 % portfolia na aktuálních 22,9 %. Apple i nadále zůstává na prvním řádku jeho portfolia. Pokud však prodeje budou pokračovat i v dalších kvartálech, Apple ztratí prvenství, které drží od čtvrtého kvartálu roku 2017. Z analýzy portfolia Warrena Buffetta si tak investor může odnést ponaučení, že je třeba zůstat velmi opatrný, i když akciové trhy jsou blízko svých historických maxim.