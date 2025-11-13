600 miliard na šeky pro Američany: Utopie, nebo realita?
Trumpovy inovace a odhodláníDonald Trump i přes svůj pokročilý věk disponuje neustálým přílivem nápadů a inovativních řešení. Na rozdíl od mnoha jiných politiků nemá problém své projekty dotahovat do konce. Příkladem je zavedení cel. Mnoho ekonomů a komentátorů varovalo, že cla zatíží rozpočty běžných Američanů. Trump však našel nový způsob, jak odpovědět na tuto kritiku a zároveň podpořit ekonomickou situaci a finanční trhy.
Studená sprcha od Nejvyššího soudu
Minulý týden dostal Donald Trump studenou sprchu od amerického Nejvyššího soudu. Připomeňme, že v tomto orgánu mají nyní většinu lidé dosazení právě Trumpem. Nejvyšší soud vyjádřil skepsi nad zneužíváním stavu nouze k zavádění cel. Trump totiž cla zavedl bez nutnosti jejich schválení v americkém Kongresu a Senátu. Nyní si bude muset dávat větší pozor, aby tuto praxi dále nezneužíval.
Dividenda z cel jako politický tah
Trump se s touto situací rozhodl vypořádat tak, že prosazuje tzv. „tariff dividends“, tedy dividendu z cel, která by měla být určena všem Američanům s výjimkou nejbohatších vrstev. Podle Trumpových záměrů by na tuto pomoc mělo dosáhnout 85 % Američanů. Dividenda z cel by připomínala covidové šeky, přičemž na každém šeku by měla být částka 2000 dolarů. Tato forma podpory je však zjevně i způsobem, jak si zajistit voličskou přízeň. Blíží se volby v USA, tzv. midterms, v nichž se volí Sněmovna reprezentantů a třetina Senátu. Tyto volby jsou tradičně považovány za test veřejné podpory prezidentovy politiky. Trump chce v těchto volbách uspět, a dividenda z cel může být pro mnohé argumentem k podpoře republikánských kandidátů.
Ekonomické výzvy a dopady na trhy
Tato Trumpova iniciativa má však jeden háček. Pokud by dividenda z cel prošla tak, jak ji prezident navrhuje, stála by 600 miliard dolarů. Výběr cel sice překračuje očekávání a každý měsíc přináší přes 30 miliard dolarů navíc do státní pokladny, ale i při pokračování tohoto trendu by Trump vybral maximálně 360 miliard dolarů – částku, která by na vyplacení dividendy zdaleka nestačila. Hlavním problémem však není jen tato částka. Zavedení cel mělo původně snížit americký deficit veřejných financí, který podle federálních údajů za fiskální rok 2025 činí přibližně 1,78 bilionu dolarů. Cla tedy rozpočtovou díru zdaleka nezaplní.
Proč by se měl český investor zajímat o to, zda se Trumpovi podaří dividendu z cel prosadit? Důvod je pragmatický. Během pandemie covidu mnoho Američanů využilo vládní šeky k investování, což vedlo k růstu americké burzy. Pokud by byly šeky vyplaceny, americké trhy a kryptoměny, v čele s bitcoinem, by pravděpodobně rostly.