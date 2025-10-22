Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Poradna: Narození dcery a snížení daně z příjmu

foto: Canva, ilustrační fotografie

Dušan: Před týdnem se mi narodila dcera. Prý budu teď platit méně na daních. S manželkou počítáme každou korunu, takže peníze navíc by byly příjemné. Co mám udělat? Kolik ušetřím na daních a o kolik si tedy polepším?

Vždy jeden z rodičů může při výpočtu daně z příjmu uplatňovat daňové zvýhodnění na děti. Vzhledem k tomu, že Vaše manželka je aktuálně na mateřské dovolené a nemá rozhodný příjem pro uplatnění daňového zvýhodnění, tak budete daňové zvýhodnění čerpat Vy. Pokud jste zaměstnancem, tak uplatníte daňové zvýhodnění u svého zaměstnavatele. Jestliže jste OSVČ, tak daňové zvýhodnění uplatníte až v daňovém přiznání. OSVČ plnící si své daňové povinnosti účastí v dobrovolném měsíčním daňovém paušálu si však daňové povinnosti narozením dítěte nesníží. Platba paušální daně je konečná a nelze obdržet žádný přeplatek.

Doručení rodného listu mzdové účetní

Vzhledem k formulaci dotazu budu předpokládat, že jste zaměstnanec. Mzdové účetní tedy doručíte rodný list Vaší dcery a již za měsíc říjen budete mít nárok na daňové zvýhodnění na dceru. Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně při výpočtu čisté měsíční mzdy. Daňové zvýhodnění má vliv na výpočet daně z příjmu fyzických osob. Sociální pojištění a zdravotní pojištění daňové zvýhodnění nesnižuje.

Měsíční částka daňového zvýhodnění

Daňové zvýhodnění na první dítě činí 1267 Kč měsíčně. Daňové zvýhodnění snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. V případě, že je daňové zvýhodnění na dítě vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Z důvodu čerpání daňového zvýhodnění si tedy finančně polepšíte o 1267 Kč. Částka finančního přilepšení je přitom stejně vysoká, ať už máte jakkoliv vysokou hrubou mzdu.

Praktický příklad

Pan XY má hrubou měsíční mzdu 24000 Kč a při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatňuje daňové zvýhodnění na dceru ve výši 1267 Kč. Výpočet sociálního i zdravotního pojištění je stejný jako u ostatních zaměstnanců, takže si vypočítáme pouze zálohovou daň z příjmu, kterou musí pan XY platit.

Z hrubé mzdy ve výši 24000 Kč se nejdříve vypočítá daň z příjmu, což je 15 % z hrubé mzdy a činí 3600 Kč (24000 Kč × 15 %). Každý zaměstnanec s podepsaným prohlášení k dani má nárok na slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč. Daň z příjmu po snížení o slevu na poplatníka činí 1030 Kč (3600 Kč – 2570 Kč). Daňové zvýhodnění ve výši 1267 Kč je vyšší o 237 Kč než vypočtená daň z příjmu a tato částka je daňovým bonusem.

Po narození dcery nezaplatí pan XY nic na dani z příjmu a ještě dostane daňový bonus 237 Kč. Před narozením dcery platil pan XY daň z příjmu ve výši 1030 Kč, takže si finančně polepšil o 1267 Kč.

Pan AB má hrubou mzdu 60000 Kč a při výpočtu čisté mzdy uplatňuje daňovou slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dceru. Vypočtená daň z příjmu činí 5163 Kč (60000 Kč × 15 % – 2570 Kč – 1267 Kč.

Před narozením dcery platil pan AB na dani z příjmu 6430 Kč. I pan AB si finančně polepšil z důvodu nárok na daňové zvýhodnění o 1267 Kč.

Závěrem

Z důvodu nároku na daňové zvýhodnění na dceru si finančně polepšíte o 1267 Kč. Pro nárok na daňové zvýhodnění však musíte mzdové účetní doručit rodný list dcery, aby měla podklad pro čerpání daňového zvýhodnění při výpočtu měsíční čisté mzdy.

Petr Gola

