Poradna: Daňové přiznání zaměstnance
štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty | přečteno 45×
Zdeněk: Na jaře jsem podal u bývalého zaměstnavatele výpověď, trval však na dvouměsíční výpovědní lhůtě, takže jsem během výpovědní doby pracoval na pracovní smlouvu pro dva zaměstnavatele. Nový zaměstnavatel mi v předstihu řekl, že si budu muset z tohoto důvodu sám podat daňové přiznání. Co mám tedy dělat, když jsem celý rok měl pouze příjmy ze zaměstnání a žádné jiné příjmy jsem neměl?
Váš zaměstnavatel má pravdu. Zaměstnanci, kteří měli alespoň v jednom měsíci roku 2025 příjem od dvou zaměstnavatelů současně, přičemž oba příjmy podléhaly zálohové dani z příjmu, nemohou požádat ani jednoho ze svých zaměstnavatelů o roční zúčtování daně a sami si musí podat daňové přiznání. Předpokládám, že jste během výpovědní lhůty pracoval pro oba zaměstnavatele na pracovní smlouvu, i když třeba na zkrácený úvazek, takže Vám vzniká povinnost vyplnit za rok 2025 daňové přiznání.
Související
Zjednodušený daňový formulář
Daňoví poplatníci s příjmy pouze ze závislé činnosti (ze zaměstnání), což je i Váš případ, vyplňují zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání. Pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění máte všechny daňové povinnosti splněny. Povinné pojistné bylo vypočteno a sraženo z obou mezd a pouze pro příjmy ze závislé činnosti se přehledy nevyplňují. Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení vyplňují pouze lidé s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Vyplnění zjednodušeného daňového přiznání není složité a nezabere Vám mnoho času.
Potvrzení o zdanitelných příjmech
K vyplnění daňového přiznání budete potřebovat od obou zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech, ve kterém jsou uvedeny rozhodné daňové údaje, zejména souhrnná hrubá mzda během roku a částka zaplacené zálohové daně z příjmu během roku. Příslušná potvrzení budou nedílnou přílohou daňového přiznání.
Daňový nedoplatek: ano či ne?
Vyplnění daňového přiznání se nemusíte obávat. Pokud v daňovém přiznání uplatníte některý z daňových odpočtů dle § 15 zákona o dani z příjmu (např. odpočet na státem podporované finanční produkty, odpočet hypotéky), tak budete mít nárok na daňový přeplatek, protože souhrnná částka zaplacených daňových záloh bude vyšší než vypočtená roční daň z příjmu.
Platby zálohové daně z příjmu během roku 2025
Osobně předpokládám, že z obou zaměstnání Vám byla standardně odváděna zálohová daň z příjmu. Pouze v měsících, kdy jste pracoval pro dva zaměstnavatele současně, jste pravděpodobně uplatňoval daňovou slevu na poplatníka u starého zaměstnavatele a u nového zaměstnavatele ještě nikoliv. V žádném měsíci totiž není možné daňovou slevu na poplatníka uplatnit dvakrát, čerpá se vždy u zaměstnavatele, u kterého je podepsáno prohlášení k dani. Jakmile Vám skončil pracovní poměr u bývalého zaměstnavatele, tak jste začal uplatňovat daňovou slevu při výpočtu čisté mzdy u nového zaměstnavatele.