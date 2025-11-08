Poradna: Kdo má zdanit příjem z nájmu? Manželka nebo já?
štítek Daně čtení na 2 minuty | přečteno 83×
Roman: S manželkou jsme začali od května pronajímat byt, který jsme koupili naši dceři, která ještě studuje, takže ho nyní pronajímáme. S manželkou jsme oba zaměstnanci. Kdo z nás bude příjem z nájmu zdaňovat, když máme byt ve společném jmění manželů? Jak máme postupovat?
V § 9 zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. je stanoveno, že příjem z nájmu plynoucí manželům ze společného jmění manželů se zdaňuje jen u jednoho z nich. S manželem si tedy můžete vybrat, kdo z Vás bude příjem z nájmu zdaňovat. Vše samozřejmě za předpokladu, že majitelem koupeného bytu v katastru nemovitosti jste Vy dva s manželkou. Kdyby však již byla majitelem bytu Vaše dcera (např. studuje již na VŠ), tak by příjem z nájmu musela pochopitelně zdaňovat ona, protože ona by byla majitelkou daného bytu.
Související
Velmi nízký příjem jednoho z manželů
V případě, že jeden z manželů má nízké roční zdanitelné příjmy, kde v plném rozsahu neuplatňuje daňové slevy a daňové odpočty, na které má nárok, tak je daňově výhodnější, aby příjem z nájmu zdaňoval tento z manželů. Osobně však předpokládám (v dotazu nic o nízkých příjmech neuvádíte), že to není Váš případ a tento důvod Vaše daňové rozhodování ovlivňovat nebude.
Velmi vysoký příjem jednoho z manželů
Druhým důvodem pro rozhodnutí je druhá krajní varianta, a sice, že jeden z Vás má roční zdanitelný příjem vyšší než 1676052 Kč. Daňový základ za rok 2025 nad 1676052 Kč totiž podléhá vyšší 23% sazbě daně z příjmů. V takovém případě by měl příjem z nájmu zdaňovat ten z manželů, který má nižší roční zdanitelný základ. Do daňového základu ve výši 1676052 Kč je sazba daně z příjmu fyzických osob 15 %.
Nutnost daňového přiznání
Z důvodu příjmů z nájmu je nutno vyplnit daňové přiznání, a to včetně přílohy číslo dva daňového přiznání. Za zaměstnance s příjmem z nájmu nemůže zaměstnavatel provést roční zúčtování daně (výjimkou je velmi nízký roční příjem z nájmu, což nebude Váš případ). Z příjmů z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se však platí pouze daň z příjmu. Příjem z nájmu nepodléhá odvodu na sociálním pojištění a na zdravotním pojištění. Zdanění pasivního příjmu z nájmu je tedy daňově výhodné. Na doplnění uvádím, že výdaje je možné uplatnit ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem.
Závěrem
Pokud jste s manželkou oba celý kalendářní rok pracovali a ani jeden z Vás nemá roční zdanitelný základ nad 1676052 Kč, potom bude s ohledem na celkovou částku rodinných daní jedno, kdo příjem z nájmu z Vás dvou zdaní. Jestliže však pro Vás s manželkou platí jedna ze dvou výše uvedených variant, potom Vám doporučuji zdanit příjem z nájmu, jak je výše uvedeno, protože v takovém případě zaplatíte jako rodina na dani z příjmu nižší částku.