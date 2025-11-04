Překvapivá otočka Fedu: konec diety už 1. prosince
štítek Investování čtení na 2 minuty | přečteno 71×
Zasedání amerického Fedu minulý týden snížilo své úrokové sazby o dvacet pět bazických bodů přesně podle očekávání. Co však bylo možná trochu překvapivé – ale i to se dalo očekávat – bylo oznámení o ukončení kvantitativního utahování. O co vlastně jde a proč je to dobrá zpráva především pro investory do rizikových aktiv?
Co je kvantitativní utahování a proč je často přehlíženo?
Důvod, proč je systém kvantitativního utahování často ignorován, spočívá především v jeho technickém charakteru. Většina investorů, ale i laická veřejnost, sleduje výši úrokových sazeb, které nastavuje centrální banka. Důvodem je, že tyto úrokové sazby ovlivňují výši úroku na hypotéce nebo úvěrech anebo výši úroku na spořicím účtu. Nástroje kvantitativního utahování nebo uvolňování už nejsou v běžném povědomí. Jedná se o nástroj, kterým centrální banka reguluje svou rozvahu. V případě procesu kvantitativního uvolňování centrální banka nakupuje nové dluhopisy, a díky tomu přibývá likvidita na trhu. V případě kvantitativního utahování jde o opačný proces. Centrální banka neobnovuje dluhopisy, které má ve svém portfoliu, když dosáhnou splatnosti. Nebo dokonce zmenšuje svou rozvahu tím, že dluhopisy přímo prodává.
Související
Historie kvantitativního utahování u Fedu
Federální rezervní systém spustil kvantitativní utahování v červnu 2022. Hlavním motivem bylo snížení rozvahy, která na konci pandemie narostla na téměř 9 bilionů dolarů. Následně Fed každý měsíc rozvahu snižoval až na aktuálních 6,6 bilionu dolarů. Nyní Fed oznámil, že 1. prosince 2025 se kvantitativní utahování zastaví. Laicky si to můžeme představit tak, že centrální banka oznámila konec diety a vrací se k normálnímu režimu. Dieta byla ukončena předčasně – původně se plánovalo, že kvantitativní utahování bude probíhat až do konce února 2026. Pro trhy je to pozitivní zpráva.
Co bude dál?
Pro investory je situace složitá hned v několika bodech. První spočívá ve velmi malé zkušenosti se střídáním cyklů kvantitativního uvolňování a utahování. Jedná se pořád o relativně nový nástroj, takže se nemáme o co moc opřít. Druhou zvláštností je, že konec kvantitativního utahování přichází v době, kdy jsou americké akciové indexy na vrcholu. To se nikdy v minulosti nestalo. Konec kvantitativního utahování by měl totiž ještě zvednout ceny rizikových finančních aktiv, a to i včetně bitcoinu. Třetí nesnáz se nachází v otázce, co bude dál. Investoři by neměli rychle předjímat závěr, že Fed udělá otočku o 180 stupňů a spustí program kvantitativního uvolňování, který by zalil trhy novou hotovostí.
Když k tomu naposledy došlo, bylo to kvůli covidu. Vnější událost obdobného typu, jako pandemie nebo válka, může donutit centrální banku k tomuto kroku. To však zatím není na pořadu dne. Na druhou stranu všichni vědí, že jde o cyklickou záležitost. Takže je jen otázkou času, kdy se spustí kvantitativní uvolňování. Dobrým důvodem může být například neřešitelná situace okolo amerického dluhu. V každém případě mají americké akcie a riziková finanční aktiva o důvod víc k věčnému růstu.