Proč mít strach ze září 2025 na burzovních trzích?

Investování

foto: Canva, ilustrační fotografie

I přes složitou situaci ve světě zažily finanční trhy poměrně klidné léto. Výsledková sezóna za druhý kvartál roku 2025 proběhla bez větších nepříjemných překvapení. Americké indexy v klidu lámaly jeden historický rekord za druhým. Jen poslední dny srpna přinesly několik neočekávaných událostí. Bude září na trzích horké?

Francie, Fed a Nvidia

Mezi neočekávané události patří hlasování o důvěře francouzské vládě. Za současného rozložení politických sil v parlamentě se toto hlasování rovná automatickému pádu vlády. Francouzský premiér označil za hlavní důvod svého rozhodnutí problém s francouzským dluhem. Politici i francouzská společnost musí začít společně řešit tuto krizi.

Dalším překvapením bylo historicky první odvolání členky Fedu Lisy Cookové americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Důvodem odvolání je údajný pokus o hypoteční podvod. Cooková se hodlá proti odvolání bránit u Nejvyššího soudu USA. Trump však využívá všechny dostupné prostředky, aby získal kontrolu nad Fedem a prosadil programové snižování úrokových sazeb.

Poslední významnou událostí na konci prázdnin byly výsledky společnosti Nvidia. Ty byly sice stále velmi dobré, ale společnost se blíží bodu, kdy se z ní stává klasická růstová technologická firma. Meziroční růsty tržeb o stovky procent budou v dalších čtvrtletích pravděpodobně minulostí. Navíc se ukazuje, že Nvidia je stále více závislá na dvou velkých klientech, což není dobré znamení. Tyto tři události připomínají, že i přes rekordní hodnoty na trzích není situace jednoduchá.

Proč mít strach?

Prvním důvodem je statistika. Září bývá měsícem extrémní volatility na trzích, kdy často dochází k propadům. Vzhledem k tomu, že trhy jsou nyní na rekordních hodnotách, propad by nebyl ničím překvapivým.

Druhým důvodem je dopad celní politiky USA. Stále je obtížné přesně určit, jaký bude reálný dopad cel. Hovoří se o možné inflaci, ale i o poklesu HDP. Vzhledem k tomu, že USA jsou velkou ekonomikou, jejich problémy mají dopad i na ostatní země. Například minulý týden kanadský statistický úřad oznámil, že kanadská ekonomika se ve druhém čtvrtletí 2025 propadla o více než 1,5 %. To rozhodně není pozitivní signál.

Třetím důvodem je nejistota kolem Fedu. Trhy i politici očekávají, že Fed na svém zasedání sníží úrokové sazby. Předseda Fedu Jerome Powell se však ve svém projevu k žádnému konkrétnímu závazku nevyjádřil. Pokud se v radě Fedu objeví odpor proti vlivu Bílého domu, centrální bankéři by mohli Trumpovi zasadit ránu tím, že sazby nesníží. To by vedlo k negativnímu překvapení a pravděpodobně by spustilo výprodeje na trzích. Září 2025 bude na světových burzovních trzích skutečně velmi náročný měsíc.

Matěj Široký

