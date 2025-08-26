Změny v projektu digitálního eura
štítek Kryptoměny čtení na 2 minuty | přečteno 203×
Budoucnost peněz spočívá v jejich digitální podobě, ať už to přijímáme, nebo ne. Pokrok v oblasti digitálních technologií nevyhnutelně ovlivní způsob placení. Evropa se na tuto změnu dlouhodobě připravuje prostřednictvím projektu digitálního eura. Brusel však nikdy nevynikal rychlostí, spíše naopak. V poslední době však projekt digitálního eura zaznamenal překvapivý posun.
Stablecoin versus digitální juan
Trumpova administrativa si stanovila za jednu z priorit urychlení přechodu na digitální peníze. Jako preferovanou formu digitálních peněz si Bílý dům vybral stablecoiny. Stablecoin je kryptoměna navržená tak, aby udržovala stabilní hodnotu vůči referenčnímu aktivu, v případě USA americkému dolaru. Pro USA je to velmi výhodné řešení, protože stablecoiny podporují dominanci dolaru ve světě. Prakticky každý, kdo má chytrý telefon, může přijímat a posílat platby v dolarech, což ocení zejména lidé ve státech s nestabilní měnou.
Související
Druhou velkou výhodou stablecoinů pro americkou vládu je skutečnost, že jsou kryty americkými státními dluhopisy. Vláda tak získává nové zájemce o tyto dluhopisy, což je výhodné zejména v době, kdy si mnoho investorů klade otázky ohledně udržitelnosti amerického dluhu a zvažuje, zda je nákup dluhopisů s nízkým úrokem rozumný. Čína naopak zvolila jinou cestu a zavedla svůj digitální juan, známý jako e-CNY. Tato měna je přímo vydávána Čínskou lidovou bankou a je vázána na hodnotu čínského juanu. Digitální juan je uložen v peněženkách kontrolovaných centrální bankou a umožňuje rychlé platby, včetně offline transakcí bez připojení k internetu. USA tuto možnost zavrhly a dokonce zakázaly pokračování projektu digitálního dolaru, především z důvodu ochrany soukromí uživatelů.
Digitální euro: Nový směr na obzoru
Evropa se rozhodla jít čínskou cestou a vyvíjí digitální euro jako CBDC. Podle deníku Financial Times by se digitální euro mohlo začít používat v roce 2027. Projekt však nabral zpoždění přibližně dvou let. Evropská centrální banka toto zpoždění zdůvodnila snahou sladit legislativu digitálního eura s americkým přístupem ke stablecoinům, na což si musela počkat, než USA projekt stablecoinů schválí. Projekt digitálního eura však přišel s nečekanou změnou. Na rozdíl od digitálního juanu, který využívá soukromý blockchain, by digitální euro mělo běžet na veřejném blockchainu, jako je Ethereum nebo Solana. Tento přístup by výrazně snížil provozní náklady a zároveň zvýšil transparentnost projektu. Právě nedostatek transparentnosti je nejčastějším argumentem odpůrců digitálního eura.