Nečekaná oběť celních opatření: Švýcarsko
Byla to studená sprcha nejen pro švýcarské politiky a průmyslníky. Trump rozeslal dopisy ke dni 2. srpna státům, se kterými neuzavřel obchodní dohodu. Pro většinu států to bylo nepříjemné překvapení. Ve Švýcarsku byli doslova šokováni. Švýcarsko má platit 39 % cla.
Nepříjemné překvapení
Celá situace je hořce tragická pro Švýcarsko, protože tamní komentátoři na začátku minulého týdne kritizovali dohodu mezi USA a Evropskou unií. Cla ve výši 15 % totiž vnímali jako velké selhání evropské diplomacie. Nikdo nepředpokládal, že by cla mohla být ve Švýcarsku vyšší než v Evropě. Tento předpoklad se ukázal jako velmi mylný. Švýcarsko bude platit stejná cla jako například Irák. A to není všechno.
Trump se rozhodl vyřešit po svém situaci v americkém zdravotnictví. Pro mnoho Američanů je zdravotní péče a léky velmi drahé. Trump pohrozil farmaceutickým firmám přítomným na americkém trhu, že mají snížit ceny léků, aby se nenašel lék, který by byl zahraniční levnější. Aby americké farmaceutické firmy motivoval k tomuto kroku, údajně připravuje 250% cla na léky dovezené ze zahraničí. To by byla velká rána pro švýcarské farmaceutické firmy v čele s Roche a Novartis.
Změna na poslední chvíli?
Prezidentka Karin Keller-Sutterová se na poslední chvíli dostavila do Washingtonu s cílem odradit Donalda Trumpa od tohoto kroku, který by silně poškodil švýcarskou ekonomiku. Prezidentka má velmi málo času, protože cla mají platit od 7. srpna. Obecně je diskuze s Donaldem Trumpem velmi složitá. Trump na pobouřené reakce švýcarské strany odpověděl, že kradou Americe 40 miliard dolarů ročně. Ano, bilance zahraničního obchodu je dlouhodobě záporná pro USA.
Nicméně to nevysvětluje, proč například Tchaj-wan bude platit jen 20 % cla, přestože bilance zahraničního obchodu dosahuje 74 miliard dolarů ve prospěch Tchaj-wanu. Hledat přísnou logiku za Trumpovými rozhodnutími je velmi obtížný úkol. Přesto je tu určitá naděje, že americký prezident může změnit názor. Nevýhodou Švýcarska je, že nemůže mnoho nabídnout na oplátku, protože americké zboží dovezené do Švýcarska není zatíženo žádným clem. Podléhá pouze DPH jako všechno zboží.
Příležitost pro dlouhodobé investory
Švýcarská burza otevřela týden poklesem, ale nešlo zatím o panický výprodej. Švýcarské akcie jsou velmi defenzivní, a proto dobře odolávají špatným zprávám. Pokud se však v příštích týdnech ukáže, že cla budou nadále platit a žádný ústupek ze strany USA není možný, bude to pro mnoho firem znamenat nemalé problémy. Mezi nejvíce postižené firmy budou patřit výrobci luxusních hodinek, kteří se již nyní musí vyrovnávat s poklesem zájmu ze strany kupujících. Dále výrobci čokolády vidí svou budoucnost černě. Po velkém zdražení kakaa je čeká další rána. V ohrožení se cítí také švýcarský farmaceutický průmysl. Pro dlouhodobé investory však pokles švýcarských akcií může znamenat zajímavou příležitost posílit základ portfolia o akcie, které budou moci odkázat svým dětem.