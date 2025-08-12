Jak se dostaly akcie Apple znovu na výsluní
Investování
Už delší dobu nemá společnost Apple největší burzovní kapitalizaci na světě. O první příčku přišla kvůli dvěma firmám – Nvidii a Microsoftu. Společnosti Apple se dlouhodobě nedaří znovu zaujmout investory. V závodě o prvenství v oblasti umělé inteligence evidentně zaostává. Microsoft, Google či Meta mají značný náskok. Dokonce i nejzapálenější fanoušci Applu už nedoufají, že se společnosti podaří stát se technologickým lídrem v oblasti umělé inteligence.
Dlouhodobé problémy Applu
Pro Apple je klíčové udržet si prvenství v prodejích iPhonů a v ekosystému služeb spojených s App Storem, který je zlatým vejcem podnikání. Applu se samozřejmě daří generovat značné zisky a tržby, což se mu zatím stále podaří. Jen za druhé čtvrtletí roku 2025 vykázal Apple tržby ve výši 94 miliard dolarů a zisk na jednu akcii činil 1,57 dolaru. Z tohoto pohledu Apple nadále funguje jako spolehlivý stroj na peníze. Vyhlídky do budoucna však nejsou tak růžové. Apple jen těžko dokáže dále růst. Dlouhodobá ztráta růstové dynamiky byla mimochodem jedním z důvodů, proč se slavný investor Warren Buffett rozhodl svou největší pozici v portfoliu zmenšit. Kromě slabých vyhlídek na technologický pokrok se vedení společnosti muselo vyrovnat s příchodem Donalda Trumpa do Bílého domu.
Americká celní politika
Jak všichni víme, americký prezident si dal za cíl vrátit co nejvíce amerických i zahraničních firem na americkou půdu. Apple je příkladem toho, jak by to nemělo fungovat. Své výrobky si nechával vyrábět v Číně a poté je s vysokou marží prodával na americkém trhu. Tím se stal trnem v oku prezidentovi. Když Donald Trump začal zavádět vysoká cla na zboží z Číny, tato opatření se nepříjemně dotkla i Applu. Společnost odhadla, že náklady spojené s cly ji připraví o 1,1 miliardy dolarů, a to jen za několik měsíců. Pokud by celní opatření pokračovala dlouhodobě, ztráty by byly obrovské. Apple na tuto situaci reagoval přesunem výroby pro americký trh do Indie, která měla nižší cla než Čína. To se však ukázalo jako chybný krok. Vzhledem k tomu, že Indie dováží levnou ropu z Ruska, prezident Trump uvalil vysoká cla i na zboží z této země. Zdálo se, že Apple čekají ještě větší ztráty.
Tim Cook v Bílém domě
Celá situace donutila Tima Cooka jednat. Vypravil se do Bílého domu s příslibem, že Apple investuje 600 miliard dolarů během čtyř let do výroby a vývoje na americké půdě. Firma plánuje přímo zaměstnat v USA dalších 20000 lidí. Tato slova se Donaldu Trumpovi zalíbila. iPhony vyráběné v Indii navíc spadají do výjimky z indických cel. Po Cookově projevu loajality si může být Apple jistý, že tato výjimka bude zachována. Společnost tak ukázala ostatním firmám cestu, jak si získat přízeň Donalda Trumpa. Toto gesto ocenili i investoři – akcie Applu vzrostly během jednoho týdne o více než 12 %. Tak silný růst firma naposledy zaznamenala v roce 2020.