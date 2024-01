Bitcoinové ETF schváleno, co to bude znamenat pro svět kryptoměn?

Reakce SEC

SEC se dlouho bránil schválení bitcoinového ETF, protože se obával, že by to mohlo vést k finančním podvodům. Komise se však nakonec rozhodla, že rizika jsou pod kontrolou. Schválení bitcoinového ETF je významným krokem v historii kryptoměn. Je to první oficiální uznání bitcoinu jako investičního aktiva. Bitcoin jako konkurence fiat měn

Bitcoin se dlouho považoval za nesystémovou měnu, která je přímou konkurencí fiat měny. Měnová politika bitcoinu se řídí algoritmem. Fiat měny podléhají řízení centrálních bankéřů. Centrální bankéři zase podléhají tlakům politiků. Při pohledu na vzrůstající zadlužení a inflaci můžeme říct, že fiat měny nejsou obzvláště dobře řízeny. V případě kolapsu jedné ze známých fiat měn, bitcoin by se stal alternativou. To se mimochodem potvrzuje v mnoha zemích, které mají nestabilní měnu jako například Turecko nebo Argentina. Spuštěním bitcoinového ETF se však bitcoin stává víc a víc součástí finančního světa než konkurence pro fiat měny. Bude zajímavé sledovat reakci skalního fanoušku bitcoinu na tento druh komercializace nejslavnější kryptoměny.

Co se hlavně změní?

Pravdou je, že ten, kdo si chtěl dnes bitcoin a nebo jinou kryptoměnu pořídit, tak udělal. Určitě nepůjde o masový zájem fyzických osob o tento produkt. Hlavní nákupčí bitcoinového ETF budou americké penzijní fondy, které do teď nemohly investovat do kryptoměn. S příchodem bitcoinového ETF budou moci část svých finančních toků přesměrovat do tohoto aktiva. To mimochodem může být cesta pro českého investora, který využije DIP. DIP totiž neumožňuje nákup přímo kryptoměny, avšak ETF je možné nakupovat. Bude nesmírně zajímavé sledovat, kolik budoucích důchodců si vybere právě toto finanční aktivum.

Matěj Široký