Výhled na druhé pololetí roku 2025

Uplynulé půl roku připomínalo jízdu na horské dráze. Hlavním důvodem volatility na akciových trzích byl prezident Donald Trump. Druhého dubna oznámil „Day of Liberation“, což poslalo trhy do výrazné korekce. Situaci zachránila až změna kurzu, když se americký dluhopisový trh začal propadat. Kdo si udržel pevné nervy a neprodal americké akcie, může si gratulovat.

Shrnutí prvního pololetí 2025

Při pohledu na výkonnost akciových indexů může být překvapením, že na prvním místě najdeme polský index WIG20 s růstem 29,82 % od začátku roku. Druhé místo obsadil ruský index RTSI s růstem 27,8 % a třetí izraelský TA 35 s nárůstem 23,51 %. Mezi velkými světovými burzami se daří německému DAXu s růstem 20,60 % a hongkongskému Hang Seng s 20% ziskem. Investice do těchto indexů na začátku roku tedy dávala smysl a investoři snadno překonali inflaci.

Na zámořských trzích je situace odlišná. Americké indexy se musely potýkat s výrazným propadem způsobeným obavami ze zavedení cel. I přes pokračující cla jsou nyní indexy v plusu. Technologický Nasdaq i S&P 500 od začátku roku posílily shodně o 5,1 %. Pokud si americké indexy udrží růstový trend, mohl by rok 2025 skončit pozitivně. Vše však závisí na nepředvídatelném Donaldu Trumpovi.

Co očekávat od druhé poloviny roku 2025?

Předpovídat chování prezidenta Trumpa je velmi odvážné. Můžeme však s jistotou říci, že Trump dokáže rychle měnit své názory a rozhodnutí, pokud to situace vyžaduje. Pokud by americké akciové trhy opět výrazně klesaly, Trump se pravděpodobně pokusí těmto poklesům zabránit.

Navzdory nejistotám vydal Torsten Sløk, hlavní ekonom společnosti Apollo, zajímavou studii s výhledem do konce roku. Klíčovým zjištěním je, že průměrná výše cel v USA nyní dosahuje 15,8 %, což je nejvyšší úroveň za několik desetiletí. Cla tak pomalu, ale jistě tlačí ceny vzhůru. I kdyby Trump po 9. červenci nezaváděl nová cla, zůstanou na rekordních úrovních. Pravděpodobnější však je, že na některé země nová cla uvalí. To je důvod, proč Sløk vidí zvýšenou pravděpodobnost recese v USA. Inflace by mohla stoupnout až na 3 %, což zabrání Federálnímu rezervnímu systému (Fed) snižovat úrokové sazby. Podle Sløka Fed letos sníží sazby pouze jednou. Pokud má tento ekonom pravdu, není to pro akciový trh dobrá zpráva.

Jde samozřejmě pouze o jednu z mnoha prognóz, která se nemusí naplnit. Investoři by však měli zůstat obezřetní a nespoléhat na to, že nízké úrokové sazby Fedu letos podpoří akciový trh.

Matěj Široký