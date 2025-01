Fed nechává sazby beze změny. Jak se zachová ČNB?

Čas na pozorování

Americký Fed třikrát po sobě snížil sazby v minulém roce. Efekt snížení či zvýšení sazeb se v reálné ekonomice projevuje se zpožděním. Proto Fed chce vyčkat, aby bylo jasné, jaký dopad bude mít toto snížení sazeb. Tento přístup je pochopitelný. Předseda Fedu Powell si kryje záda a nic ho nenutí proces urychlovat. Největší chybou by bylo snižovat sazby, aniž by si byl jistý, že inflace je skutečně poražena. Návrat druhé inflační vlny by Trump využil k tomu, aby vinu svalil především na Powella. Powell tak získává čas i pro sebe. Není důvod nikam spěchat.

Po dnešním rozhodnutí Fedu a následné tiskové konferenci vzrostla pravděpodobnost, že Fed ponechá sazby beze změny, z 68 % na 82 %.

Reakce trhů na rozhodnutí Fedu

Finanční trhy se nyní zaměřují na jiné problémy než měnovou politiku. Velký mediální prostor je samozřejmě věnován Trumpovi. Stále není jasné, jaké kroky podnikne. Tato nejistota se výborně ilustruje na příkladu zavedení cel. Trhy se obávaly, že Trump po převzetí prezidentského úřadu zavede cla s okamžitou platností. Nyní se však ukazuje, že konkrétní návrhy budou k dispozici až za několik měsíců a jejich zavedení by mohlo vstoupit v platnost až ve druhé polovině roku. Navíc trhy zažívají otřes v podobě příchodu čínského jazykového modelu DeepSeek, který může přepsat pravidla celého sektoru umělé inteligence.

Jak se zachová ČNB?

Česká národní banka se sejde k měnově-politickému zasedání ve čtvrtek 6. února. Je pravděpodobné, že hlavním tématem nebude jen otázka úrokových sazeb, ale také možné nákupy bitcoinu. Guvernér Michl v rozhovoru pro Financial Times uvedl, že plánuje předložit návrh, aby ČNB diverzifikovala svá finanční aktiva investicí do bitcoinu. Do této nejznámější kryptoměny by mělo směřovat až 5 % devizových rezerv. ČNB v současnosti disponuje devizovými rezervami ve výši 140 miliard eur. Pokud by Michlův návrh prošel, mohlo by dojít k nákupu přibližně 71160 bitcoinů za současné ceny.

Velký vliv na rozhodování bude mít lednová inflace. Očekává se pokles z prosincových 3 %. Pokud by lednová inflace dosáhla 2,5 %, ČNB by mohla přistoupit ke snížení úrokových sazeb o standardních 25 bazických bodů.

Matěj Široký