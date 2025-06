Chladná hlava trhů: Jak konflikt Izraele a Íránu neotřásl investory

Prvotní reakce a panické zprávy

Po prvním útoku se na sociálních sítích a v médiích začaly šířit spekulace o hrozbě třetí světové války. Tyto poplašné zprávy vyvolaly paniku nejen mezi veřejností, ale i na finančních trzích. Světové trhy v pátek 13. června většinou oslabovaly, ale nejednalo se o žádný panický výprodej. Trhy se zjevně poučily z předchozích konfliktů v posledních letech. Vojenské konflikty mají stále stejný průběh: na začátku panické výprodeje, poté stabilizace a návrat k racionalitě. Pokud se blíží mírová jednání, akcie začnou strmě růst. Trhy však tuto dynamiku prohlédly a nikdo již panice nepropadal. Pokles byl prakticky rychle vykoupen.

Reakce konkrétních aktiv

Některá finanční aktiva na situaci reagovala výrazněji. Cena ropy vzrostla o 7 %, avšak během dne tento růst nevydržel. To je překvapivé zejména vzhledem k tomu, že ropa je dlouhodobě relativně levná. Následně oslabil bitcoin, jehož pokles o 4 % byl nečekaně silný. Tento pokles lze vysvětlit tím, že situace odhalila omezený vliv Donalda Trumpa, který se prezentuje jako suverénní vůdce. Americký prezident neměl dostatečné páky, aby izraelského premiéra od útoku odradil. Naopak rostla cena zlata a švýcarského franku, což je typická reakce během konfliktů, kdy investoři hledají bezpečný přístav.

Stabilizace trhů a naděje na příměří

V pondělí 16. června, i přes pokračování konfliktu, byla většina akciových trhů v zelených číslech, jako by se nic nedělo. Dokonce i cena ropy se začala znovu propadat. Trhy zřejmě považují přímé zapojení USA do konfliktu za nepravděpodobné. Odpoledne se rozšířila zpráva, že Írán požádal prostřednictvím arabských partnerů, aby vyvíjeli tlak na USA a iniciovali jednání o příměří. Zatím však ze strany Izraele není patrná ochota rychle ukončit vojenské akce. Pro finanční trhy by bylo nejlepší co nejrychlejší obnovení diplomatických jednání, protože to snižuje riziko další eskalace. Ať už k jednáním dojde brzy, nebo později, už nyní je jasné, že trhy prokázaly chladnou hlavu a obdivuhodnou vnitřní odolnost.

Matěj Široký