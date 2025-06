Konečně levné léto pro motoristy?

Letní sezóna bývá tradičně dobou, kdy pohonné hmoty atakují svá maxima. Tento rok to však vypadá velmi nadějně, že ceny na benzinových pumpách budou mírné. Za tímto vývojem však nestojí snížení daní, ale především levná ropa na světových trzích.

Vývoj ceny ropy

Americká lehká ropa se nyní obchoduje o více než 10,9 % níže než na začátku roku. Cena za jeden barel se aktuálně pohybuje kolem 63,30 dolarů za barel. Když k tomu připočteme, že česká koruna od začátku roku posílila vůči dolaru o více než 10 %, mají čeští řidiči důvod k optimismu. A nejlepší zprávou je, že ropa může být ještě levnější.

Efekt Trump

Velkou zásluhu na tom má právě Donald Trump. Jedním z nejdůležitějších bodů jeho kampaně bylo slíbit voličům barel ropy za 60 dolarů. Nešlo mu jen o to, udělat radost voličům, kteří v USA jezdí silnými auty. Důvodem bylo podpořit celý americký ropný průmysl, aby těžil na maximum. USA tak mohou vývozem ropy a zemního plynu zlepšovat svou obchodní bilanci. Zvýšená těžba v USA, podporovaná deregulačními opatřeními Trumpovy administrativy, přispívá k přebytku ropy na globálních trzích

Nízké ceny ropy navíc pomohou vyvažovat efekt zavedení cel. Inflace bude utlumena a nebude hrozit druhá inflační vlna. Pokud nebude hrozit druhá inflační vlna, americký Fed nebude mít důvod udržovat vysoké sazby. Snížení sazeb povede k tomu, že americký dolar dále oslabí.

OPEC zvyšuje produkci

Nejenom USA těží na maximum. Země OPEC nyní chtějí zvýšit těžbu o 411000 barelů denně. Za tímto krokem stojí především Saúdská Arábie. Tento krok je zvláštní, protože v posledních dvou letech se OPEC snažil těžbu snižovat, aby zabránil většímu poklesu ceny. Nyní má však opačný přístup. Nikdo přesně neví proč. Možná rozhodnutí Saúdské Arábie souvisí s nedávnou návštěvou amerického prezidenta Trumpa.

Situace na trhu tak může velmi brzy vytvořit efekt přebytkového trhu. Na trhu bude příliš mnoho ropy, což vytvoří tlak na cenu. Vzhledem k tomu, že kondice světové ekonomiky není příliš dobrá, je poptávka nízká. Díky tomu může cena prorazit důležité technické úrovně. Ropa se tak může ocitnout velmi rychle pod hranicí 60 dolarů za barel.Pokud by cena ropy skutečně klesla pod tuto úroveň, mohlo by to podpořit spotřebitelskou důvěru české ekonomiky, ale zároveň ohrozit rozpočty zemí produkujících ropu.

Matěj Široký