Jaké jsou předpovědi pro cenu bitcoinu?

Největší optimista: Michael Saylor

Mezi všemi předpověďmi vyniká jedna, která míří daleko výše než ostatní. Stojí za ní generální ředitel společnosti Strategy Michael Saylor. Podle něj by cena bitcoinu měla do roku 2045 přesáhnout 13 milionů dolarů. Důvodem pro dosažení této astronomické hodnoty je vzácnost bitcoinu. Jelikož zájem a poptávka budou postupně růst a nabídka je omezena na 21 milionů mincí, Saylor předpokládá postupný růst až na 13 milionů dolarů.

Saylor má však osobní zájem na tom, aby se jeho předpověď naplnila. Jeho společnost Strategy (dříve MicroStrategy) postavila svůj byznysový model na držení a dokupování bitcoinu. Strategy vydává nové dluhopisy a akcie, které používá k nákupu bitcoinu. Tento měsíc Saylor oznámil novou emisi akcií v hodnotě jedné miliardy dolarů. Strategy v současnosti drží 582000 BTC, což odpovídá hodnotě přibližně 63,85 miliardy dolarů. Průměrná nákupní cena činí zhruba 70000 dolarů. Zatím Saylorova sázka na bitcoin vychází, otázkou však zůstává, co by se stalo, kdyby cena bitcoinu klesla pod 70000 dolarů.

Další dva optimisté

O něco realističtější předpovědi má investorka Cathie Wood. Generální ředitelka společnosti ARK Invest předpovídá, že cena bitcoinu dosáhne 1,5 milionu dolarů do roku 2030. Pokud by makroekonomické podmínky byly v následujících letech silně nepříznivé, cena by podle ní mohla činit 300000 dolarů. V případě velmi optimistického vývoje však Wood věří, že by cena mohla atakovat 2,4 milionu dolarů. Mezi další příznivce bitcoinu patří autor ekonomického bestselleru „Bohatý táta, chudý táta“ Robert Kiyosaki. Podle něj cena bitcoinu dosáhne jednoho milionu dolarů do roku 2035. Za tímto nárůstem bude stát především krize klasických fiat měn. Investoři se podle Kiyosakiho budou snažit uložit své peníze do bezpečných přístavů, jako jsou bitcoin, zlato a stříbro.

Realistický pohled

Samozřejmě všichni tři zmínění osobnosti mají zájem na tom, aby cena bitcoinu byla co nejvyšší. Vývoj ceny bitcoinu v příštích měsících budou ovlivňovat především dva faktory. Prvním je politika amerického Fedu. Pokud americká centrální banka začne snižovat úrokové sazby, bitcoin získá palivo pro další růst. Druhým faktorem je nákup nejznámější kryptoměny ze strany finančních institucí a firem. Pokud stále více firem rozhodne uložit část své hotovosti do kryptoměn, poptávka v příštích měsících výrazně vzroste.

Matěj Široký