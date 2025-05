Americká ekonomika zpomalila, je to vážné?

Příčina propadu

Propad z 2,4 % na -0,3 % vypadá opravdu hrozivě. Prvotní reakci trhu lze pochopit. Při bližším pohledu však zjistíme, že situace není tak katastrofická, jak by se na první pohled mohlo zdát. Americká spotřeba v prvním čtvrtletí rostla o 1,8 %. To je velmi dobrá zpráva, která relativizuje negativní výkon ekonomiky. Americká spotřeba je motorem ekonomiky. S určitou nadsázkou lze říct, že pokud spotřeba roste, je vše na dobré cestě. Kde se tedy vzalo záporné HDP, když spotřeba rostla?

Důvodem zpomalení je ekonomická válka. Rozdíl mezi dovozem a vývozem vzrostl o více než 5 % nominálního HDP ve prospěch dovozu. Taková změna byla naposledy zaznamenána v roce 1947. Důvodem tohoto špatného výsledku byla snaha amerických firem předzásobit se ještě před zavedením cel na dovážené zboží. Americký dovoz v prvním čtvrtletí rostl mnohem rychleji než v roce 2020, kdy se ekonomika vzpamatovávala z covidové uzávěry.

Bude recese?

Pochopení příčiny propadu amerického HDP relativizuje celý problém. Dramatický pokles nebyl systémový, ale byl způsoben reakcí na zavedení cel. Tento efekt odezní v příštích čtvrtletích, kdy se situace bude pomalu vracet k normálu. Navíc můžeme být svědky toho, že dovoz do USA výrazně poklesne, což by mohlo převážit rozdíl mezi vývozem a dovozem ve prospěch exportu.

Podle novinářů z The Wall Street Journal by americká ekonomika v prvním čtvrtletí rostla o 0,4 %, pokud bychom pominuli efekt předzásobení firem. Negativní hodnota HDP poukazuje na to, jak velký zásah do ekonomického života představuje zavedení cel. Dokud se situace neuklidní, makroekonomické údaje budou vykazovat značnou nestabilitu. Abychom mohli mluvit o recesi, museli bychom zaznamenat pokles HDP ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Vzhledem k tomu, že americká ekonomika je značně rozkolísaná, nikdo si dnes netroufá předpovědět, zda se HDP v dalším čtvrtletí zmenší, nebo naopak zvýší.

Co udělá Fed?

Americká ekonomika je tak rozkolísaná, že nikdo nedokáže předem předpovědět klíčové údaje, jako jsou HDP, inflace nebo míra nezaměstnanosti. To jen potvrzuje, že guvernér Fedu Jerome Powell měl pravdu, když zdůraznil, že pro nastavení měnové politiky je potřeba více dat, která ukážou skutečný dopad Trumpovy politiky.

Matěj Široký