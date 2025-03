Strach z recese stáhl dolů zámořské trhy

Je to poněkud nečekané, ale ve Spojených státech se znovu začalo skloňovat slovo „recese“. Nečekané je to proto, že ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024 americké HDP rostlo solidním tempem přibližně 2,5 %. Americká ekonomika si tedy vedla dobře a stabilně rostla, a to i přes vysoké úrokové sazby Fedu v posledních dvou letech. Příchod recese by byl překvapením, protože ekonomika obvykle disponuje určitou setrvačností.

Jsou USA v recesi?

Pokud by se hypotéza o propadu americké ekonomiky potvrdila, šlo by o komplikaci, s níž jen málokdo počítal. Americká ekonomika by v takovém případě spadla rovnou na dno, aniž by prošla fázemi postupného útlumu. Vlnu spekulací prakticky odstartoval Atlantský Fed, který disponuje vlastním indikátorem GDPNow. Ten odhaduje vývoj amerického HDP na základě aktuálních zpráv. Je logické, že zprávy o zavedení cel nevyhlídkám na výrazný ekonomický růst nepomohly. Indikátor GDPNow aktuálně ukazuje, že USA jsou v recesi o 2,4 %. Nová aktualizace indikátoru je naplánována na 17. března, což bude pro vývoj trhů velmi důležité datum.

Na druhou stranu není zatím důvod k přílišnému znepokojení, protože GDPNow není oficiálním ukazatelem amerického HDP. Na konkrétní čísla si budeme muset počkat ještě několik týdnů. Nebylo to však jen tento indikátor, co spustilo debatu o recesi. Americký prezident Trump místo toho, aby se pokusil uklidnit trhy a rozptýlit pochybnosti, v rozhovoru pro televizní stanici Fox News prohlásil, že tuto možnost nedokáže vyloučit. Dodal, že nerad předvídá budoucnost. Následně uvedl, že USA procházejí přechodnou fází, která však skončí návratem bohatství do země. Termín „přechodná fáze“ však nevzbuzuje příliš optimismu. Investoři tak měli důvod k obavám.

Magnificent Seven v nemilosti investorů

Strach z recese nejvíce zasáhl firmy z elitní skupiny Magnificent Seven. Zde se nabízí krásná lekce pro investory: na burze je třeba sledovat trendy a především být schopen opustit trend v pravý čas. V roce 2024 platilo téměř bez výjimky, že kdo kdykoli během roku nakoupil akcie některé z těchto prestižních firem, nemohl udělat chybu – za předpokladu, že je před koncem roku prodal. Nový rok už však pro tyto akcie tak příznivý nebyl. Posuďte sami: tahoun růstu v roce 2024 a naděje sektoru umělé inteligence ztratil 23 %. Apple odepsal přes 7 %, akcie Googlu ztratily 12,4 % a akcie Microsoftu klesly o více než 9 %. Nejhůře si vede Tesla, jejíž akcie ztratily přes 41,2 %. Elon Musk draze platí za své angažmá po boku Donalda Trumpa.

Matěj Široký