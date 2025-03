Cena zlata roste – je čas nakupovat akcie těžařů?

4. března 2025 štítek Investování čtení na 2 minuty | přečteno 235×

I přes pokles ceny zlata v posledních dnech posílil žlutý kov od začátku roku o více než 9,7 %. To představuje velmi silný růst. Ačkoli zlato v roce 2024 výrazně rostlo, zůstává konzervativním finančním aktivem. I kdyby do konce roku už příliš nerostlo, roční výkonnost nad 10 % by byla vynikající. Otázkou však zůstává, zda potenciál růstu pro tento rok není z velké části vyčerpán.