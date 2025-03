Akcie evropských zbrojařů: nový trend?

Konec trendu umělé inteligence?

Při pohledu na vývoj amerických trhů, zejména technologických akcií, lze konstatovat, že za poslední půlrok tyto akcie stagnují, nebo dokonce klesají. Výborným příkladem je Nvidia, která koncem února zveřejnila své výsledky. Přestože překonaly očekávání analytiků a firma dokonce zvýšila výhled tržeb na příští čtvrtletí o jednu miliardu dolarů, její akcie oslabily o více než 8 %. Investoři si začínají uvědomovat, že růst tohoto sektoru zpomaluje. I když letos ještě poroste dvouciferným tempem, otázkou zůstává, jak dlouho to vydrží. Příští rok by mohla Nvidia růst už jen běžným tempem pro technologické akcie, tedy kolem 20 %. Investoři se ptají: odpovídá současné ocenění výhledu na zpomalení růstu tržeb?

Klesnou investice do umělé inteligence?

Investoři vždy hledí do budoucnosti – to je zásadní fakt, na který se často zapomíná. Daleko důležitější než minulé úspěchy firmy je její budoucí potenciál. Umělá inteligence zažila šok s příchodem čínského modelu DeepSeek. Jeho převratnost spočívá v tom, že se vyrovná nejmodernějším americkým modelům, ale k provozu nepotřebuje nejnovější čipy. Jinými slovy, masivní investice do špičkových technologií už možná nejsou nutné. Velké technologické firmy tak pravděpodobně přehodnotí své obří investice do umělé inteligence.

Velké plány na zbrojení

Zatímco umělou inteligenci trápí pokles investic, evropský zbrojařský průmysl si na nedostatek zájmu stěžovat nemusí. Evropská unie oznámila plán na zbrojení v hodnotě 800 miliard eur. Nový německý kancléř navíc prohlásil, že chce upravit pravidla státního rozpočtu tak, aby Německo vynakládalo na obranu přes 100 miliard eur ročně. Investice do evropského zbrojního sektoru tak mají zelenou. Pro investory se otevírá široká škála příležitostí v podobě firem napojených na zbrojní průmysl. Ve Francii jde například o společnosti jako Thales, Dassault Aviation nebo Safran, v Německu o Rheinmetall či Hensoldt. Zajímavé firmy najdeme i mimo tyto země – třeba Saab, Leonardo nebo Rolls-Royce. Bohužel, většina těchto akcií už dnes začíná být drahá.

Matěj Široký