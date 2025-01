Co čekat od Donalda Trumpa?

21. ledna 2025 štítky Kryptoměny Politika čtení na 2 minuty | přečteno 110×

Máme za sebou inaugurační projev Donalda Trumpa. Trump prakticky ve zkratce představil velkou část svého ekonomického programu. Spokojil se s tím, že pouze oznámil jednotlivé body, aniž by se zaobíral tím, jak konkrétně je chce dosáhnout a jaké budou přesně daná opatření. Inaugurační projev však přinesl zklamání pro milovníky kryptoměn. Co Trump řekl a na co zapomněl?