Nejdražší společnost na americkém trhu: Nvidia

Neuvěřitelný růst akcií Nvidia

Akcie společnosti Nvidia byla uvedena na americkou burzu NASDAQ 22. ledna 1999. Akcie se tedy obchodují více než dvacet pět let. Kdo před dvaceti pěti lety nakoupil akcie Nvidia za 10000 dolarů, má nyní balík akcií v hodnotě 56 milionů dolarů. Kdo byl ještě odvážnější a do nákupu akcií Nvidia investoval 200000 dolarů, je nyní dolarový miliardář. Takto silný růst ceny akcií americká burza nepamatuje. Vývoj akcií Nvidia od začátku roku foto: tradingview.com

Bude růst akcií Nvidia nadále?

Prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by něco mohlo zastavit růst ceny akcií Nvidia. Odborníci prakticky považují za hotovou věc, že tržní kapitalizace by mohla pokořit psychologickou hranici 4000 miliard ještě tento rok.

Za obrovským růstem ceny akcií Nvidia samozřejmě stojí boom umělé inteligence. Avšak růst ceny akcií Nvidia není tažen pouze spekulací, ale i růstem tržeb a zisku. Společnost dosáhla tržeb přes 26 miliard dolarů za první čtvrtletí roku 2024. Před rokem měla tato firma tržby „pouze“ ve výši 7,19 miliardy dolarů. Firma dosahuje výborné marže okolo 57 %, což jí umožňuje masivně investovat a tím získává velkou výhodu před konkurencí. Samozřejmě meziroční růst po celý rok 2024 bude velmi dobrý. Jak tržby, tak i zisky budou na rekordních hodnotách. Vedení firmy má již dnes velkou část produkce do konce roku vyprodanou nebo zamluvenou.

Nic neroste do nebe, ani tržby Nvidie. Vedení společnosti již nyní připravuje akcionáře na to, že rok 2025 bude dobrý, ale tak silný meziroční růst tržeb se již nebude opakovat. Zde by mohl nastat zlomový bod, protože investoři si zvykli, že akcie Nvidia překonávají všechny odhady a rostou strmým tempem. Roční růst okolo 10 až 20 % v roce 2025 by investorům nemusel stačit. Ale kdo dnes ví, jaký bude skutečně rok 2025? Dnes investoři preferují krátkodobý trend a ten zůstane pro Nvidii ještě několik týdnů jistě velmi příznivý.

Matěj Široký