Proč bitcoin padá?

Obecně platí, že před investicí do jakéhokoli aktiva by člověk měl rozumět tomu, do čeho vkládá peníze. U kryptoměn to platí dvojnásob, protože jde o velmi volatilní trh, kde se trend může změnit během několika minut či hodin. Proto je dobré mít jasno v tom, jaké faktory, statistiky a rozhodnutí mají na kryptoměny největší vliv. To jsou obecná ponaučení, ale proč se cena bitcoinu a dalších kryptoměn konkrétně teď na začátku týdne propadla?

Paradoxní je, že na tuto zdánlivě jednoduchou otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Od pondělí nepřišla na trh žádná zásadní zpráva – na rozdíl od minulého pátku, kdy se objevila informace o hacknutí burzy Bybit. Ta samozřejmě okamžitě negativně ovlivnila cenu, protože narušila důvěru v kryptoburzy. Bitcoin se z tohoto propadu během víkendu vzpamatoval, ale hlavní pád přišel až v úterý.

Nejisté makroekonomické vyhlídky

Většina odborníků se shoduje, že za poklesem stojí nepříznivá makroekonomická situace. Inflace v USA zůstává vysoká, a americký Fed si tak v dohledné době nebude moci dovolit snížit úrokové sazby. Právě spekulace o jejich poklesu přitom loni hnaly ceny kryptoměn vzhůru. Když k tomu připočteme Trumpovo vyhrožování cly, je logické, že inflace zůstane problémem i v nadcházejících měsících.

Zároveň vidíme, že výnosy amerických státních dluhopisů jsou stále velmi vysoké. Pro investory, kteří neradi riskují – jako třeba Warren Buffett –, je to atraktivní a relativně bezpečná alternativa. Odliv kapitálu z rizikových aktiv, včetně bitcoinu, do defenzivních tak pokračuje.

Zklamání z vývoje ceny bitcoinu v novém roce?

Další příčinou poklesu může být odliv investorů z bitcoinových spotových ETF. Tito investoři vnímají bitcoin především jako finanční aktivum. Nyní se od něj odvracejí – můžeme jen spekulovat, co je k tomu vede. Cena bitcoinu je od začátku roku v červených číslech; v době psaní článku klesla o osm procent. Kdo bitcoin koupil na začátku roku, je teď zklamaný, a právě tito investoři mu nyní otáčejí zády. Přitom aktuální pokles není nic překvapivého – jen připomínka, že bitcoin je vysoce volatilní aktivum. Skutečná změna trendu nastane, pokud se bitcoin vrátí na hodnoty před zvolením Donalda Trumpa.

Matěj Široký