Jak vidí rok 2025 specialisté z BlackRocku?

Leden roku 2025 ukázal, že investory čeká velmi složitý rok. Příchod Donalda Trumpa znamená, že situace na trzích se může měnit doslova z hodiny na hodinu. To jsme mohli vidět například v otázce zavedení cel. Trump nejprve cla oznámil, následně však Mexiko a Kanada otočily a podvolily se americkým požadavkům. Získaly měsíční odklad, což vedlo k vysoké volatilitě na trzích. Celý rok 2025 tak bude ve znamení turbulencí.

Rozdílná měnová politika ve světě

Již nyní je jasné, že rok 2025 nebude pro investory snadný. Právě proto je rozumné sledovat, co si myslí velcí hráči. Jedním z nejvýznamnějších je BlackRock. Francouzský ekonomický kanál Boursorama nedávno přinesl rozhovor s Henrim Chabadelem, který má na starosti investiční strategii v tomto fondu.

Jednou z klíčových změn bude regionalizace měnové politiky. V době pandemie COVID-19 a krátce po ní centrální banky po celém světě postupovaly synchronizovaně – během pandemie snížily úrokové sazby na nulu nebo do záporných hodnot, aby podpořily ekonomiku. Následně je začaly zvyšovat, aby bojovaly s inflací.

Dnes jsme ale svědky různých přístupů jednotlivých centrálních bank. Evropská centrální banka plánuje do konce roku 2025 pravidelné snižování úrokových sazeb na každém zasedání. Americký Fed chce ponechat sazby stabilní. Japonská centrální banka naopak zamýšlí další zvyšování sazeb. Tyto rozdílné politiky mají přímý dopad na sílu jednotlivých měn. Americký dolar a japonský jen by měly posilovat, zatímco euro může oslabit. Pro drobného investora to znamená, že v roce 2025 bude nutné pečlivě sledovat měnové riziko.

Křehká Evropa

Z hlediska potenciálu ekonomického růstu jsou na tom USA mnohem lépe než Evropa. Pokud Trump zavede cla, americká ekonomika se s nimi vyrovná snadněji, protože je tažena především domácí spotřebou. Evropa je naopak silně závislá na exportu, takže zavedení cel by mohlo její ekonomiku ještě více oslabit.

Recese v Evropě tak může být hlubší, než se dosud předpokládalo. Právě to je hlavním důvodem, proč Evropská centrální banka bude muset snižovat úrokové sazby, ať už chce, nebo ne. V USA naopak hospodářský růst naznačuje, že současné úrokové sazby jsou na neutrální úrovni. To znamená, že neexistuje žádný naléhavý důvod, aby Fed měnil svou měnovou politiku.

Jaké sektory by neměly uniknout investorské pozornosti?

V Evropě je investiční prostředí složité, protože celková ekonomická situace není příznivá. Investoři by se měli zaměřit na malé a střední průmyslové podniky, které se dokázaly přizpůsobit novým podmínkám. Henri Chabadel doporučuje v USA soustředit se na společnosti, které budou profitovat z implementace umělé inteligence do své každodenní činnosti. V cenách těchto akcií zatím není plně započítán efekt optimalizace, který umělá inteligence přinese. To znamená, že tyto firmy mohou mít ještě značný růstový potenciál.

Matěj Široký