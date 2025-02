Obrovská volatilita bitcoinu: příležitost, nebo změna trendu?

Rozplývá se Trumpův sen?

Americký prezident zařadil podporu kryptoměn vysoko do svého programu, což se ukázalo jako velmi dobrá volební strategie. Bidenova administrativa byla vůči kryptoměnám nepřátelská, a Trump tak získal mnoho nerozhodnutých voličů na svou stranu. Jeho zvolení pomohlo bitcoinu překonat nová historická maxima. Jenže po Trumpově inauguraci se očekávání kryptoinvestorů nenaplnila. Bitcoin stále nedokáže nabrat silnou růstovou tendenci, která by jej vynesla na nové historické rekordy.

Americká cla zvyšují nejistotu ve finančním světě

Paradoxem celé situace je skutečnost, že právě Donald Trump stojí za posledním velkým propadem bitcoinu. Cena bitcoinu totiž negativně reagovala na zavedení cel na dovoz z Kanady, Mexika a Číny. Cla se sice bitcoinu přímo netýkají, ale jejich zavedení obecně zvyšuje napětí a nejistotu ve světě. Americký prezident dal jasně najevo, že jakákoli snaha postižených států zavádět odvetná opatření bude sankcionována dalším zvýšením cel. Dotčené země se chtějí bránit.

Dopad na bitcoin a další kryptoměny spočívá v tom, že v nebezpečném a nečitelném světě investoři preferují defenzivní finanční aktiva. Mimochodem, zlato během těchto dnů zaznamenalo svůj historický rekord. Panika a rychlý pokles bitcoinu mohou vést k tomu, že investoři, kteří jej koupili před dvěma měsíci s vidinou rychlého zbohatnutí, se ho začnou zbavovat.

Příležitost k nákupu?

Analytici a známí investoři jako Robert Kiyosaki a Ali Martinez vnímají propad bitcoinu jako vítanou příležitost naskočit do rozjetého vlaku. Krize vyvolaná zavedením cel podle nich jen urychlí problémy spojené s fiat měnami. Bitcoin by se tak mohl stát alternativou ke klasickým měnám. Tato teze je však velmi dlouhodobá a rozhodně nelze očekávat, že by bitcoin fiat měny vytlačil během jednoho až tří let.

Z pohledu technické analýzy bude klíčové, zda bitcoin udrží hranici 90000 dolarů. Tato úroveň by mu měla sloužit jako dlouhodobý support, aby se cena opět vrátila do pásma 95000 až 105000 dolarů. Pokud by bitcoin tento support neudržel, panika by rychle nabrala na intenzitě a cena by mohla klesnout až k 80000 dolarům.

Matěj Široký