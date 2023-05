Plánované zrušení daňových slev

Připravované legislativní změny počítají s výrazným zredukováním daňových slev. Daňoví poplatníci, kteří nyní čerpají některou z těchto daňových slev, by zaplatili na dani z příjmu mnohdy výrazně více.

Základní daňová sleva na poplatníka, na kterou mají nárok všichni zaměstnanci, má zůstat. V roce 2023 činí měsíční sleva na poplatníka 2570 Kč, přičemž sleva na poplatníka snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Při práci pro dva zaměstnavatele současně je možné slevu na poplatníka uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele. Při výpočtu měsíční čisté mzdy je ještě mimo jiné možné uplatnit i slevu na studenta, a to v částce 335 Kč. Právě sleva na studenta by však měla být zcela zrušena. Pracující studenti by si tedy finančně pohoršili právě o výši slevy na studenta.

Roční daňové slevy

Daňová sleva školkovné a sleva na manželku (manžela) s vlastními rozhodnými příjmy nepřesahujícími 68000 Kč se uplatní vždy až za celý kalendářní rok v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Tyto dvě daňové slevy nelze čerpat měsíčně. Sleva školkovné na příslušný rok je ve výši aktuálně platné minimální mzdy, pro rok 2023 v částce 17300 Kč. Daňová sleva školkovné by však dle chystaných legislativních změn měla být zrušena v plném rozsahu.

Daňová sleva na manželku (manžela) činí za celý kalendářní rok 24840 Kč. Legislativní změny počítají s tím, že daňovou slevu na manželku (manžela) bude možné uplatňovat pouze v případě péče o dítě do tří let. Pokud bude tedy dítě již starší 3 let, potom nepůjde slevu na manželku (manžela) uplatnit ani pokud nebude mít druhý z manželů žádné vlastní příjmy.

