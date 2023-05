Více příjmů by podléhalo vyšší daňové sazbě

Dvě daňové sazby platí v Česku pro všechny zdanitelné příjmy. Není žádné zvýhodnění pasivních příjmů jako tomu bylo v minulosti při existenci solidární daně, které podléhaly pouze aktivní zdanitelné příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti. Z pasivních příjmů dle § 8, 9 a 10 zákona o dani z příjmu se solidární daň neplatila.

Vysoká mzda a 23% sazba daně

Aktuálně platí, že až z hrubé mzdy nad 161296 Kč se platí 23% sazba daně. Naprostá většina zaměstnanců tak zdaňuje veškerou svojí hrubou mzdu 15% sazbou daně z příjmu. Limit ve výši 161296 Kč totiž odpovídá čtyřnásobku průměrné mzdy stanovené MPSV, což je částka 40324 Kč. Průměrná mzda stanovená MPSV se každoročně mění (zvyšuje), proto i limit pro vyšší daňovou sazbu stoupá. Za celý rok podléhá vyšší 23% sazbě daně zdanitelný příjem nad 1935552 Kč.

Připravované legislativní změny počítají s tím, že limit pro odvod 23% sazby daně se sníží na trojnásobek průměrné mzdy. Pokud bychom to aplikovali na situaci v roce 2023, tak nad částku 120972 Kč (40324 Kč × 3). Změna limitu by zvýšila tedy daňovou povinnost zaměstnancům, kteří mají hrubou mzdu právě nad 120972 Kč. Zaměstnanci s hrubou mzdou do této částky by platili na dani z příjmu pořád stejně vysokou částku. Limit pro placení daně z příjmu fyzických osob za celý rok by byl při aplikaci aktuální legislativní situace nad 1451664 Kč.

Petr Gola