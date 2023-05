Jak by se prodražilo nemocenské pojištění?

V případě zavedení nemocenského pojištění by měli všichni zaměstnanci nižší čistou mzdu. Při výpočtu nemocenského pojištění by se stejně jako u sociálního a zdravotního pojištění neuplatňovaly daňové slevy a daňové zvýhodnění na děti.

29. května 2023 štítky Daně Pojištění Právo Zaměstnání přečtete do minuty

Vládní balíček počítá se zavedením nemocenského ve výši 0,6 % z hrubé mzdy zaměstnance. Nemocenské pojištění by se vypočítávalo stejným způsobem jako sociální a zdravotní pojištění. To znamená, že dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou by zaplatili na nemocenském pojištění shodnou částku, bez ohledu na počet vychovávaných dětí.

Praktický příklad

Zaměstnanec Robert má hrubou mzdu 45000 Kč a při výpočtu daně z příjmu uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Zaměstnanec Filip má hrubou mzdu 45000 Kč a nemá žádné dítě. Na dani z příjmu zaplatí oba zaměstnanci rozdílnou částku. Pan Robert zaplatí na dani z příjmu 1053 Kč a pan Filip 4180 Kč. Částka na dani z příjmu je rozdílná právě o daňové zvýhodnění na dvě děti ve výši 3127 Kč (1267 Kč na první dítě + 1860 Kč na druhé dítě).

Pokud by bylo legislativou zavedeno nemocenské pojištění, potom by bylo panu Robertovi i panu Filipovi sraženo na nemocenském pojištění 270 Kč (45000 Kč × 0,6 %). Počet vychovávaných dětí by neměl na částku nemocenského vliv.

Jednotná sazba nemocenského pojištění

Stejně jako je pro výpočet zdravotního pojištění a sociálního pojištění zavedena jedna sazba pojistného, tak i pro výpočet nemocenského pojištění se plánuje zavedení jedné sazby. V procentním vyjádření by tedy zaplatili na nemocenském pojištění stejně zaměstnanci s podprůměrnou i nadprůměrnou mzdou.

Petr Gola