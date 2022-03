Proč je reakce světových trhů na rusko-ukrajinský konflikt tak mírná?

Jaderný konflikt

Trhy velmi dobře zareagovaly v tom, že od začátku odmítly uvažovat podle scénáře jaderné války. Jednoduše proto, že kdyby došlo k jadernému konfliktu, akcie by neměly prakticky žádnou hodnotu. V podstatě nic, co jsme doposud znali, by nefungovalo. Svět by se stal místem, kde by bylo těžké žít. Pokud by se světové trhy rozhodly hrát tento apokalyptický scénář, dočkali bychom se dvouciferných burzovních poklesů každý den až do doby, než by jedna strana prohrála. Trhy raději sázejí na to, že se celý konflikt vyřeší dohodou. Válka jednoho dne skončí a světové trhy se mohou znovu nadechnout k dalšímu růstu.

Manichejské vidění světa

Existuje oprávněný důvod nepočítat s nejhorším scénářem. Chybou je však manichejská vize světa, jako by existovaly pouze dvě možnosti: buď absolutní katastrofa, nebo přechod do stavu, kdy bude panovat mír po celém světě. Upínání pozornosti pouze na tyto dvě možnosti je největší chybou. Trh nevidí mnoho dalších možných scénářů. Nejpravděpodobnější vývoj situace se bude nacházet někde uprostřed. Ať už to dopadne jakkoliv, v současnosti je jisté, že vytvořil nový silný inflační tlak, který podpořil již tak velkou inflaci způsobenou covidem.

Prioritou je boj s inflací

Světové trhy by se neměly tolik soustředit na válečný konflikt. Daleko větší riziko je stoupající a zrychlující inflace. Pokud chtějí centrální bankéři zabránit hyperinflačním scénářům, úrokové sazby budou muset růst. Zvedání sazeb však nutně bude utlumovat hospodářskou aktivitu. Recese přijde v nejhorším možné době, kdy světové ekonomiky čekají výdaje na zbrojení a financování nové energetické koncepce, která by měla snížit naši závislost na fosilních palivech. Rozhodnutí mezi bojem s inflací a nutností zvýšit státní výdaje bude naprosto klíčové jak pro společnost, tak burzovní trhy.

Matěj Široký