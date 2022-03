Ekonomické sankce vůči Rusku a jejich vliv na rubl – 1. díl

Slabý rubl

Válka na Ukrajině trvá necelý týden. Evropa a USA se jí odmítají zúčastnit přímo vojensky, a tak vsadili na osvědčenou metodu ekonomických sankcí. Ty jsou nejtvrdší jaké jsme zatím mohli zažít. Odpojení od SWIFT znemožní posílat a přijímat peníze v dolarech. Ruský rubl reagoval bezprostředně a jeho kurz vystřelil z hodnot kolem 80 rublů za jeden dolar na 109 rublů. Je pravděpodobné, že rubl ještě víc oslabí. Rusko však na tuto eventualitu bylo připravené.

Ruská odpověď inspirování Volcklerem

Ruské kroky proti oslabování rublu přišly vzápětí. Rychlost s jakou Rusko reagovalo jen dokazuje, že vše bylo pečlivě připraveno a tento krok ze strany EU nebyl pro Rusko překvapením. Ruská centrální banka zvedla 28. února sazby z 9,5 na rovných 20 %. To je obrovský skok. Něco obdobného předvedl v historií legendární šéf FEDu Paul Volckler, který zvedl sazby z 11,2 v roce 1979 na 20 % v červnu 1981. K tomuto kroku ho inspiroval vlivný ekonom Milton Friedman. Ani on si ale nedovolil tak prudce zvednout sazby najednou. Sice se mu tenkrát podařilo v USA zastavit inflaci, ale za cenu recese a nárůstu státního zadlužení. Státní dluh USA byl v roce 1980 na úrovni 32,5 %. V roce 1990 to již bylo 54,2 % podle údajů FEDu.

Nízký státní ruský dluh

V době, kdy začaly státy zažívající problém s inflací zvedat sazby, se o Volcklerových krocích hodně diskutovalo. Jeho radikální metoda zastavení inflace však byla západními ekonomy považovaná za sebevraždu, protože dnes je zadlužení státu úplně někde jinde než ve Volcklerově době. Západní státy mají dnes úroveň státního dluhu běžně okolo 100 % k HDP. Výjimkou na mapě Evropy je podle statistik z tradingeconomics.com právě Rusko, které má státní zadlužení ve výši 17 %. Vyšší zadlužení si tedy může dovolit. Samozřejmě je otázkou jako dlouho a hlavně kdo bude chtít za současné situace Rusku půjčovat?

Matěj Široký