Pražskou burzu zasáhl rusko-ukrajinský konflikt

Bankovní sektor pod tlakem

V týdnu od 28. února do 4. března pražská burza odepsala přes 5,5 %. Hlavní zásluhu na tom mají banky. Pražský burzovní index je tvořen z 70 % bankovním a finančním sektorem, tudíž dění na bankovním trhu nejvíc promlouvá do pohybu tohoto indexu. Nejvíc ztratila banka Erste, která odepsala 17,3 %. Následovala Komerční banka se ztrátou 11,86 %. Nejlépe negativnímu sentimentu odolávala Moneta, která se propadla pouze o 5,72 %. Do tohoto finančního segmentu můžeme zahrnout i pojišťovnu VIG. Rakouské pojišťovně se nedařilo a ztratila 7,62 %. Ztráty na akciích VIG a Erste by byly ještě větší, ale cenám nahrával fakt oslabující koruny, který kompenzoval ztráty těchto akcií kótovaných v eurech na svém primárním trhu ve Vídni.

Za vším je inflace

Bankovní sektor je hlavně pod tlakem z mnoha důvodů. Firmy a lidé podnikající v Rusku čeká velmi složitá doba, která může skončit krachem. Banky by tak musely odepisovat ztráty z nesplacených úvěrů. Dalším z důvodů je inflace. Ta bude asi mnohem větší, než většina analytiků odhadovala pro rok 2022. Je otázkou, jak se zachová naše centrální banka. V současném složitém ekonomickém kontextu nebude již tak lehké zvednout sazby. Každé zvednutí sazeb teď bude čím dál víc narušovat možný potenciální růst českého HDP. Inflace díky růstu cen ropy, zemního plynu, niklu, mědi a obilí na světových trzích je neodvratná. Budeme mít velkou inflaci a zároveň malý hospodářský růst. Risk stagflace je dnes velmi reálný. V tomto případě to bude velmi složitá situace pro banky, protože bude hrozit, že čím dál víc lidí bude hůř splácet svoje závazky a zároveň jen těžko budou zvyšovat svoje příjmy, když HDP neporoste. Pražská burza však přinesla i tento týden dva silně růstové tituly. Nikoho nepřekvapí, že akcie české zbrojovky CZG posílily o 12,5 %. Druhým titulem byly akcie Pilulky s růstem 7,19 %.

