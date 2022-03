Ropa znovu pod 100 dolarů: je to konec krize?

Ceny ropy zažily strmý pád. V důsledku rusko-ukrajinské války dosáhla ropa Brent 9. března závratné hladiny 130 dolarů za barel. Od této špičky však v rozmezí sedmi dnů zlevnila na 99 dolarů za barel. Znamená to, že je krize u konce?

Nový lockdown v Číně

Současný pokles cen ropy zůstává pro mnohé analytiky záhadou. Jako možné příčiny se nejčastěji zmiňují situace v Číně a na Ukrajině. Čína znovu vyhlásila lockdown ve městě Šen-čen z důvodu nového výskytu onemocnění covid-19. Šen-čen je centrem čínského technologického vývoje, jde o jeden z nejbohatších regionů sousedící s Hongkongem. Kdyby se čínští vládní představitelé rozhodli rozšířit lockdown právě do sousedních oblastí, mohli bychom očekávat razantní pokles poptávky po černém zlatě. Čína vyveze denně 10 milionů barelů. Louise Dicksonová z firmy Rystad Energy odhaduje, že uzavření Šen-čenu sníží čínskou spotřebu o půl milionu barelů denně. Pokud se hlavní důvod poklesu ceny ropy pojí právě s tamním lockdownem, je to v podstatě velmi špatná zpráva. Můžeme se sice radovat z toho, že cena benzínu na pumpách klesá, jenomže ekonomické zpomalení Číny může světu přinést silnou hospodářskou recesi. Navíc ve světle předchozích zkušeností můžeme očekávat, že pokud začala nová vlna koronaviru v Číne, tak za chvíli dorazí i do Evropy.

Brzký konec konfliktu na Ukrajině?

Ruská armáda nepostupuje dostatečně rychle a celý konflikt se táhne mnohem déle, než představitelé Kremlu čekali. Ukrajina se statečně brání. Tato situace dává prostor jednání o míru. Spekuluje se, že právě mírové rozhovory by měly celou situaci vyřešit a tím částečně zmírnit ekonomické napětí mezi Evropou a Ruskem. Jenomže i v tomto případě se jedná o pouhou spekulaci. Mírové smlouvy mohou být uzavřeny, ale zkušenosti z první minské dohody v roce 2014 a z druhé o rok později ukázaly, že je jen otázkou času, kdy dohody přestanou platit. Možné ujednané příměří bez zásadních změn nebude mít dlouhého trvání. Naopak hrozí, že jeho porušení povede ještě k tvrdšímu konfliktu. Tím pádem nemůžeme brát současný pokles cen ropy za konec všech ekonomických a geopolitických problémů.

Matěj Široký