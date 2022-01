Co sledovat v roce 2022?

Rekordní rok 2021

Loňský rok byl pro investory požehnáním. Prakticky bez velkého rizika se během něj dalo na burze dosáhnout dvaceti i víceprocentního zhodnocení kapitálu. Výjimku tvořily čínské akcie, které však nejsou dopované tamní centrální bankou. Americké a evropské trhy zaplavovala každý měsíc hotovost, investování bylo opravdu lehké. S tím by teď měl být konec. Monetární politika na americkém dolaru se má letos utáhnout. Pokud k tomu dojde, můžeme být svědky vleklé ekonomické krize a burzovního propadu. Jak sledovat dění na burze, abychom věděli, v který okamžik vyskočit z rozjetého vlaku?

Cena mědi a index evropských bank

Samozřejmě můžeme sledovat klasické indexy, jako je VIX, který je „indexem strachu“. VIX ukazuje náladu na trzích a jejich volatilitu. Problém však je, že když VIX roste, je pozdě uzavírat pozice, protože se mohly již propadnout do ztráty. Proto se daleko víc vyplatí sledovat vývoj cen mědi. Měď má tu výhodu, že je vázaná na reálnou ekonomiku, a to především na primární a sekundární sféru. Pokud cena mědi roste, znamená to, že firmy a továrny pracují, mají objednávky a světová ekonomika roste. Pokud však měď začne klesat, investor by měl zbystřit, protože to znamená, že reálná ekonomika začíná zpomalovat. Toto zpomalení se za nějaký čas projeví poklesem burzy. Další možností je sledovat index předních evropských bank, jako například EURO STOXX BANKS. Banky jsou srdcem každé ekonomiky. Právě ty evropské jsou dnes v důsledku nulových úrokových sazeb na euru mnohem křehčí než americké nebo asijské banky. Pokud by se začal tento index propadat, ve stejném nebezpečí by se ocitly i světové trhy.

Matěj Široký