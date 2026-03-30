Poradna: K podnikání jsem se nechal zaměstnat, jak na daně?
Radim: Dlouhodobě podnikám, od září loňského roku jsem však začal k podnikání i pracovat na zkrácený úvazek. S vyplněním daňového přiznání za loňský rok počítám, ale nevím, jak postupovat u příjmů ze zaměstnání, když mi z každé výplaty byla sražena daň z příjmu.
Za rok 2025 jste měl zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona o dani z příjmů a rovněž ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmů. Do daňového přiznání budete muset uvést všechny své zdanitelné příjmy za rok 2025. Přestože jste z příjmů ze zaměstnání během roku platil daň z příjmu, tak budete muset tyto příjmy do daňového přiznání uvést. Stejně tak však uvedete do daňového přiznání souhrnnou zaplacenou daň z příjmu ze zaměstnání, což se zohlední při výpočtu celkové roční daně z příjmu.
Dílčí základ daně z podnikání
Dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti si vypočítáte v příloze číslo jedna daňového přiznání, tak jak jste za dlouhé roky výkonu samostatné výdělečné činnosti zvyklý. Budete vyplňovat klasické čtyřstránkové daňové přiznání. K dosaženým příjmům uplatníte výdaje, ať už z daňové evidence, nebo uplatníte roční výdajový paušál. Na doplnění uvádím, že OSVČ mající příjem podléhající platbě zálohové daně z příjmu, což je splněno i při práci na zkrácený úvazek, nemohou mít daňové povinnosti za rok 2025 splněny měsíčními daňovými platbami paušální daně.
Dílčí základ daně ze zaměstnání
Dílčí základ daně ze závislé činnosti budete mít uveden v řádku 36 a dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti v řádku 37. Souhrnný daňový základ budete mít uveden v řádku 45. Dílčí základ daně ze závislé činnosti získáte z potvrzení o zdanitelných příjmech, které byste měl mít od zaměstnavatele a které bude nedílnou přílohou daňového přiznání. Vypočtený souhrnný daňový základ snižují daňové odpočty v souladu s § 15 zákona o dani z příjmů, na které máte nárok. Do souhrnného daňového základu ve výši 1676052 Kč je sazba daně z příjmu 15 % a pro daňový základ nad 1676052 Kč je již sazba daně 23 %. Vypočtenou daň z příjmu následně snižují daňové slevy, na které máte nárok, vždy alespoň sleva na poplatníka ve výši 30840 Kč, která se uvádí do řádku 64 daňového přiznání.
Uvedení zálohové daně z příjmu
V potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele je uvedena právě i Vámi zmiňovaná zaplacená zálohová daň z příjmu během roku, kterou uvedete do řádku 84 daňového přiznání a která Vám sníží roční daňový nedoplatek. Vzhledem k tomu, že aktuálně současně chodíte do zaměstnání i podnikáte, tak by Vaše roční daň z příjmu měla být vyšší než zaplacené zálohy během roku a měl byste mít v řádku 91 vypočten roční daňový nedoplatek. Jako přílohu k daňovému přiznání budete muset doložit přílohu číslo jedna daňového přiznání, potvrzení o zdanitelných příjmech a případně doklady prokazující nárok na daňové odpočty (např. potvrzení od banky, penzijní společnosti, pojišťovny).
Přehledy pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Odevzdáním daňového přiznání Vaše daňové povinnosti neskončí, budete muset ještě vyplnit a odevzdat přehledy pro Okresní správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu. Termín pro odevzdání přehledů je do jednoho měsíce od termínu pro odevzdání daňového přiznání. Do předmětných přehledů budete uvádět pouze daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti. Sociální pojištění a zdravotní pojištění z příjmů ze zaměstnání Vám bylo sraženo z jednotlivých měsíčních výplat.