Jak uplatňují školkovné zaměstnanci?

Vždy jeden z rodičů může uplatnit roční daňovou slevu školkovné, která činí za rok 2021 maximálně 15200 Kč na každé dítě. Nárok na školkovné je nutné doložit příslušným potvrzením od školky. Školkovné, stejně jako ostatní daňové slevy, snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Za rok 2022 bude možné uplatnit školkovné na každé dítě až ve výši 16200 Kč.

Praktický příklad

Zaměstnanec Miroslav uplatňoval při výpočtu měsíční čisté mzdy slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dceru. Na měsíčních daňových zálohách během roku 2021 zaplatil na dani z příjmu souhrnnou částku 39036 Kč.

Roční školkovné na dceru činí za rok 2021 částku 24000 Kč. V ročním zúčtování daně tedy může zaměstnanec Miroslav uplatnit maximální částku školkovného ve výši 15200 Kč. Z důvodu uplatnění školkovného vznikne panu Miroslavovi nárok na daňovou vratku ve výši 15200 Kč, neboť zaplacené zálohy na dani z příjmu fyzických osob za rok 2021 jsou právě o tuto částku vyšší, než činí roční daňová povinnost a tato částka se tedy stává daňovým přeplatkem.

Sleva náleží i na současného „prvňáčka“

Školkovné samozřejmě mohou v ročním zúčtování daně uplatnit i zaměstnanci, jejichž dítě chodilo do školky pouze v prvním pololetí roku 2021 a následně nastoupilo do první třídy. Maximální limit školkovného si nějak nekrátí a pro tyto případy lze uplatnit školkovné až do částky 15200 Kč.

