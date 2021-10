Přestože makroekonomickou situaci nelze předpovědět, je důležitá

Vědět neznamená vydělat

Prakticky od roku 2008 to vypadá, jako by se trhy zajímaly pouze o makroekonomickou analýzu a světové dění a nikoliv o reálné výsledky firem včetně jejich možností růstu. Howard Marks se i přesto, že ekonomové nedokáží odhadnout vývoj na trhu, pouští do několika makroekonomických úvah. Připomíná devizu svého investičního fondu, kterou by každý investor měl mít neustále na paměti: „Jedna věc je mít názor, ale něco úplně jiného je předpokládat, že je správný, a hodně na něj sázet.“

Inflace

V historii USA dlouho nikdo nevěděl, jak rozjetou inflaci porazit. Jediný, komu se to povedlo, byl šéf FEDu Paul Volcker, který výrazně zvýšil úrokové sazby v letech 1980-1982. Inflace se tím zastavila, ale přinesla s sebou dvojitou recesi. V současné době víme, že si centrální banky v posledním desetiletí daly za cíl inflaci dvouprocentní. Ani přes různé masivní ekonomické stimuly se jim to nedařilo. To nejdůležitější sdělení však tkví v tom, že nikdo neví, jak přesně inflaci zastavit. Dlouhodobě vysoká inflace by bezprostředně donutila FED zvednout sazby, avšak Howard Marks upozorňuje, že délka inflace je ze své podstaty neznámá. Neznámá a hodně důležitá. I když vás budou oba tábory přesvědčovat, že to vědí, z podstaty věci je nemožné poznat budoucnost s jistotou. Právě z toho důvodu by se investor měl současným trhům vyhnout, protože spíš než o investování se jedná o hazardní hru. Howard Marks si v závěru svého dopisu přeje, aby FED nebyl tak aktivistický a změnil svou politiku z aktivního hráče spíše na pasivní dohlížení na trh. Tato cesta nás vede do slepé uličky.

Matěj Široký